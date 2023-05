Face à Genappe, les Orange et Noir ont de nouveau livré une solide prestation et ont pu compter sur leur dernier rempart, Gilles Regnier, dans les moments chauds et ainsi garder le zéro derrière.

Juste avant la pause, François Burton avait converti un penalty pour donner l'avantage à ses couleurs. Delvaux doublera la mise dans les arrêts de jeu.

Gouvy décroche ainsi une victoire méritée. Il n'en restera plus qu'une à aller chercher pour prendre l'ascenseur, la plus attendue très certainement.