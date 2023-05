Messancy jouera à Arlon ce dimanche après avoir écarté Bastogne. Deux buts de Perrin et Fagey en moins d'une minute ont permis aux Zèbres de mener 0-2 après 11 minutes.

Si Guillaume a redonné un peu d'espoir au Léo quatre minutes plus tard, Messancy décroche une victoire logique avec un second but de Perrin à la 67ème.

L'autre demi-finale opposera Oppagne ou Gouvy, dont la date de l'affrontement n'est pas encore connue, à Ethe, qui a battu Ochamps 3-0, grâce à un doublé de Joachim et un but de Coopmans. Ochamps a fini à 10 après l'exclusion pour deux cartons jaunes de Jourdan dans le final.

Une victoire sévère dans les chiffres car Ochamps s'est créé autant si pas plus de possibilités que les Cassîdjes mais l'efficacité n'était pas au rendez-vous.