Cryothérapie d’un côté, Club Med de l’autre

À 0-2, on pensait le match déjà plié. "Allez les gars, on ne va quand même pas en prendre quinze !", lançait un joueur bastognard à ses troupes. Il a été entendu: trois minutes plus tard, Macoir déposait le ballon sur le plat du pied de Guillaume, qui relançait immédiatement le suspense.

La suite du débat restera, sans surprise, à l’avantage des hommes d’Ollé-Nicolle, bien peu mis en danger par les Léomen sinon sur cette énorme occasion galvaudée par Belche, sur un caviar de Guillaume, peu après la reprise. La chance de Bastogne est définitivement passée. D’autant plus que Perrin fera le break dix minutes plus tard.

Avec un vieux briscard de 38 ans (Lepinois), un gamin de 17 ans (Poitoux) et un deuxième gardien (Collignon) sur le banc, Pol Leemans n’avait clairement pas les armes pour inverser la tendance. Bastogne est donc officiellement en vacances. "La meilleure équipe a gagné, résume Pascal Macoir. Cela fait quinze jours qu’on s’entraîne comme au Club Med, il n’y a donc pas eu de miracle, même si nous avons eu deux balles de 2-2. On est content que cette saison se termine. On n’a pas pris une fessée, c’est déjà bien." Messancy, lui, se rendra à Arlon en demi-finale. "Un bon derby, savoure Romain Ollé-Nicolle. En championnat, on a perdu les deux fois. 1-2 dans les arrêts de jeu à l’aller, 6-0 au retour. Autant dire qu’on a une petite revanche à prendre." Et le technicien français de rappeler tous ses hommes dans le vestiaire pour leur fixer rendez-vous ce vendredi pour une séance de cryothérapie. Ça ne rigole pas à Messancy!

BASTOGNE: Labranche ; Gouard (76’, Lepinois), Jacob, Gruslin, Chisogne ; Dufays (88’, Collignon), Pignon, Belche (76’, Poitoux), Guillaume, Tchindé ; Macoir.

MESSANCY: Poncin ; Cravatte, Monhonval (69’, Charpentier), Boelen, Henry ; Delongueville, Flagey (88’, Filograsso), Negi ; Camara Semedo (70’, Guzman-Pineda), Hoarau (80’, Gouman), Perrin.

Arbitre: G. Moreau. Assistance: 140.

Cartes jaunes: Pignon, Dufays, Flagey.

Buts: Perrin (10’, 0-1) ; Flagey (11’, 0-2) ; Guillaume (15’, 1-2) ; Perrin (67’, 1-3).