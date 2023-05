Heyd a laissé passer l’orage avant de prendre le dessus sur Ethe grâce aux phases arrêtées. Le premier quart d’heure est pour les Cassîdjes mais la première phase arrêtée des Sang et Or permet à Fagnoul d’ouvrir le score (1-0, 15’).

Trois minutes plus tard, Heyd remet le couvert. Henricot est cette fois à la finition.

A dix minutes de la pause, Cambron ponctue un beau mouvement amorcé côté droit pour le 3-0. Talbot rate ensuite l’immanquable et frappe la latte.

En deuxième période, Ethe tente de revenir mais ses frappes lointaines sont sans danger.

Cambron plantera deux nouveaux buts dans la dernière demi-heure. Ethe boira le calice jusqu’à la lie et verra son gardien, Noël, exclu pour avoir pris le ballon en main hors du rectangle.

Heyd recevra Habay-la-Neuve B dimanche.

Carlsbourg 0 – Champlon 2

La dernière défaite de Carlsbourg à domicile remontait au 28 août contre Saint-Pierre, lors de la première journée de championnat.

La rencontre est équilibrée mais c’est un changement gagnant de Pascal Leboutte qui va faire basculer la rencontre. Charles Marenne, entré à la pause, trompe Sébastien Bays à l’heure de jeu (0-1).

Carlsbourg tentera le tout pour le tout mais dans les arrêts de jeu, Lucas Dessy assurera la victoire de Champlon avec un second but.

Champlon recevra Léglise ce dimanche.

Bomal 1 – Habay-la-Neuve B 3

« Bomal a vraiment une belle équipe mais nous avons pris le dessus physiquement en deuxième mi-temps. », souligne Jonathan Michaux, le T1 habaysien.

Dylan Renard donne méritoirement l’avantage aux Bomalois juste avant la demi-heure.

Dès le retour des vestiaires, Herman voit sa frappe déviée par Belliere tromper Neuville, c’est 1-1.

Habay s’installe ensuite dans la rencontre et en l’espace de trois minutes, Kobs plante un doublé (64’ et 67’). Les Rouge et Noir gèrent ensuite parfaitement le reste de la rencontre.

Lierneux 2 – Léglise 5

« Il n’y a pas eu match, nous étions trop déforcés. », regrette Christophe Minet, le T1 local.

Le marquoir affiche 0-2 au repos. Lierneux revient à 1-2 sur penalty mais dans la foulée, Léglise inscrit un troisième et plie le match. Le score file à 1-5 avant qu’un second penalty ne permette aux visités d’atténuer la sévérité du score.

Pour les Rouge et Vert, Godenir a signé un triplé, frappant même la barre par la suite. Massut et Mottet ont inscrit un but.

Pour Lierneux, Barry et André ont secoué les filets des 11 mètres.