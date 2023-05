Thibault Meulemans, 15 ans, s’adjuge le tableau principal à Waltzing

Entre les gouttes

Si le tournoi de l’année dernière avait été placé sous le signe du soleil, l’édition 2023 aura été celle d’un printemps pour le moins frisquet et pluvieux. "Il a fallu jongler d’autant plus que le nouveau calendrier des interclubs n’a pas facilité les choses, mais tout a pu se jouer, se réjouit François Dosda, le juge-arbitre français de ce tournoi mammouth qui donne chaque année le coup d’envoi de la campagne estivale des tournois dans le Sud-Luxembourg. Nous avons encore dépassé les 630 inscrits malgré une petite baisse. Par contre, nous avons dû louer des terrains couverts et les soirées sous des températures semi-polaires ont été moins torrides que par le passé. Le bilan financier ne sera pas au top."

Il y a sept ans, ce Français passionné de tennis a débarqué à Arlon pour des raisons professionnelles. Le premier club du chef-lieu où il a mis les pieds est celui de la Cova, le RTC Arlon, où il a été accueilli par un homme éminemment sympathique, le regretté Jean-Pierre Kuhnémant. François Dosda voulait s’intégrer dans une équipe d’interclubs, mais à son grand regret, toutes les équipes étaient déjà formées. Un homme, Dominique Toussaint, buvant une chope au bar, a toutefois entendu la conversation et lui a proposé de l’intégrer dans son équipe de Waltzing. Depuis, François Dosda évolue dans le troisième club d’Arlon en nombre de membres et en est devenu un comitard actif et le juge-arbitre du tournoi qui vient de se terminer. "Je ne regrette absolument d’avoir atterri par hasard, dans ce petit club sympa où l’accueil est le maître mot, dit-il. S’occuper de ce tournoi, c’est beaucoup de présences, mais aussi beaucoup de plaisir, d’autant plus que les relations sont apaisées avec les clubs voisins de Garisart et le RTC Arlon et avec leurs chevilles ouvrières respectives, Arnaud Ponsard et Fabian Dehon."

Place maintenant aux interclubs avant, fin juin, les prochains tournois de Messancy, Arlon et Neufchâteau.

Les lauréats du tournois

Simples messieurs

2: Thibault Meulemans (Garisart) bat Maxime Mottet (Saint-Mard) 6/2 6/2

3: Mathias Dubot (Arlon) bat Maxime Grondin (Bouillon) 6/2 3/6 6/0

4: Thomas Van Hoek (Garisart) bat Quentin Verschoore (Waltzing) 6/3 7/6

5: Antoine Duquesne (Waltzing) bat Nathan Fidesser (Etalle) 6/7 6/2 7/6

6: Nathan Fidesser (Etalle) bat Jonathan De Prince (Arlon) 6/4 6/4

Simples dames

2: Pauline Van Herck (Marche) bat Stéphanie Rode (Arlon) 6/2 6/1

3: Stéphanie Rode (Arlon) bat Marie-Alix Brabants (Bastogne) 6/1 6/1

4: Audrey De Tollenaere (Waltzing) bat Charlotte Cumetti (Garisart) 6/2 4/6 6/3

5: Cindy Paquet (Arlon) bat Caroline Thiry (Etalle) 7/6 6/4

Jeunes mixte grade 2

Jules Maesen (Salm) bat Manon Hansoulle (Garisart) 4/0 4/0

Jeunes gens grade 1

U13: Nicolas De Bourcy (Garisart) bat Nathan Blasen (Arlon) 6/4 5/7 6/4

Jeunes gens grade 2

U11:Baptiste Graff (Arlon) bat Malo Turchi (Saint-Mard) 4/0 3/4 4/3

U13: Timao Delain (Arlon) bat Nicolas Langen (Arlon) 6/1 6/0

U15: Axel Hausmann (Halanzy) bat Louka Blaise (Garisart) 6/2 6/0

Jeunes gens grade 3

U11: Baptiste Graff (Arlon) bat Malo Turchi (Saint-Mard) 4/3 4/0

Jeunes filles grade 3

U13: Aby Neuville (Salm) bat Charlotte Auquier (Arlon) 6/1 6/2

Jeunes filles grade 2

U15: Charlotte Maesen (Salm) bat Juliette Graff (Arlon) 6/1 6/2

Doubles mixtes

2 - max 150 pts: Gaëlle Lurkin et Xavier Denamur (Arlon/Ciney) battent Lise Daniel et Antoine Dewez (Arlon/Etalle)

3 - max 120 pts: Michèle Marchesani et Etienne Bossicart (Arlon/Val d'Attert) battent Marie-Alix Brabants et Dimitri Lambotte (Bastogne/Martelange) 6/1 6/4

4 - max 90 pts: Nathalie Body et Timothée Kolp (Saint-Mard) battent Emy et Benjamin Colin (Waltzing) 7/6 3/6 7/6

5 - max 60 pts: Lotte Vandeputte et Mathieu Leick (Halanzy) battent Lucie-Anne Dubru et Michel Protin (Waltzing) 7/6 6/4

7 - max 15 pts: Lou Oliveira et Sacha Blasen (Garisart/Arlon) battent Rebecca et David Delaney (Halanzy) 6/3 7/5

Doubles mixtes + 45 ans

3 - max 60 pts: Anne Modave et Pascal Flamme (Waltzing) battent Christina Broeckers et Philippe Coustry (Halanzy) 6/4 7/5

5 - max 15 pts: Myriam Kupper et Michel Louis (Waltzing/Val d'Attert) battent Myriam Lambin et Dominique Toussaint (Waltzing) 6/2 6/1