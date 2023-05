Motocross: pas de doute, Axel Pirot a des gènes

Baigné depuis sa naissance dans le sport moteur, Axel reçoit sa première moto alors qu’il a un peu plus de quatre ans. Présent sur les courses pour suivre son papa et son tonton Loïc, il est tout naturellement attiré par la discipline. "Il est vraiment mordu et il prend beaucoup de plaisir", assure son père qui grâce à son expérience lui prodigue de nombreux conseils.

Il peut aussi compter sur le soutien précieux de sa maman Lætitia, de sa sœur Lynn adepte du quad et de son petit frère Ethan, lui aussi déjà mordu de moto. Ses grands-parents suivent aussi son évolution, mais à distance. "Ils nous ont suivis, mon frère Loïc et moi, quand nous roulions, mais ils ont un peu peur de venir voir Axel", explique Dimitri.

Pas de pression

Quand on lui demande quel genre de coach il est pour son fils, Dimitri se montre très clair : "Personne ne lui met la pression. Nous voulons avant tout qu’il prenne du plaisir. Il n’est pas non plus stressé et est à l’écoute de mes conseils."

Pas question donc de voir l’entourage proche d’Axel l’enguirlander comme c’est malheureusement parfois le cas pour d’autres. Si Axel se comporte aussi bien sur la moto, Dimitri estime que le stage qu’il a suivi l’hiver dernier en Espagne n’y est pas pour rien. Affilié au club de Libin, il participera ce mercredi au stage qu’organisent à Cherain Thierry Kluts et Jérôme Martiny. Actuellement cinquième du général dans sa catégorie, le gamin de Villance participera à la majorité des rendez-vous de l’AMPL. S’il poursuit sa progression, il semble promis à un bel avenir dans la discipline.