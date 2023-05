Cyclosportives: Thierry Stevens s’offre le mondial pour ses 50 ans

"Les sensations n’étaient pourtant pas optimales, dit-il. Mais le parcours était très exigeant et le plateau très relevé. J’ai la chance d’habiter à Bertrix et de rouler sur des parcours vallonnés. Par contre, je manque d’entraînement sur de longues distances. Dimanche, j’ai coincé sur les 30 derniers km. Je n’arrivais plus à monter les watts."

Il n’empêche qu’avec Julien Ponsard, auteur d’une très grosse performance (39e sur 1 060 et 3e chez les 40 ans) malgré une chute et des ennuis mécaniques, celui qui fêtera ses 50 ans en août prochain est le seul autre élément provincial à avoir décroché le précieux sésame.

Vingt ans après la Vélomédiane

"Irai-je à Glasgow début août ? Je n’en sais trop rien aujourd’hui, explique le coureur. Mon programme de cyclosportives se termine fin juin. Il faudra voir mon état de forme à ce moment et surtout le parcours qui sera proposé. "

En attendant, quelques mois à peine après avoir repris la compétition, Thierry Stevens démontre qu’il possède plus que de beaux restes. "J’ai attendu une dizaine d’années avant d’être débarrassé de maux de dos, confie-t-il. Et en cette année de mes 50 ans, je me suis dit que ce serait bien de marquer le coup. Certes, avec à peine 5 000 km au compteur, je dois être à la traîne par rapport à la concurrence, mais je prends toujours autant de plaisir à me faire mal sur le vélo."

Jusqu’en 2021, avant le succès d’Arnaud De Lie, Thierry Stevens était le seul provincial à s’être imposé sur la Vélomédiane. Il reste et restera d’ailleurs le seul à avoir signé le doublé (2003, 2005), y ajoutant une 2e place en 2004. "J’y ai connu de fortes émotions, surtout lors de mon second succès, car je venais de perdre mon papa, rappelle-t-il. Vingt ans plus tard, le cyclisme a fameusement évolué. Individuellement, je ne pense pas que les coureurs sont plus forts, mais quand au départ d’une course on dénombrait cinq costauds, on en compte cinquante aujourd’hui. Non seulement les vélos ne sont plus comparables, mais la manière de s’entraîner est également différente. J’ai toujours été passionné par toutes les évolutions technologiques. À mon âge, je me dis que c’est chouette de pouvoir les découvrir et les appliquer."

Prochain objectif du Bertrigeois, l’Alsacienne, le 25 juin prochain, avec un parcours lui aussi tracé dans le massif des Vosges.