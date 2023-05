Arlon - Houffalize: "Il faut que le foot reprenne ses droits"

Guy François veut mettre l’accent sur le foot. "Je vais encore le rappeler aux gars avant le match, il faut oublier ce qu’il s’est passé la dernière fois et il faut pouvoir gérer ses émotions, lance-t-il. J’espère que ce sera un bon match, disputé dans un état d’esprit positif. On remercie Houffalize d’avoir accepté de jouer ce mercredi, car nous avons un gros tournoi en jeunes jeudi."

Les deux équipes ont une belle opportunité à saisir, car le vainqueur disputera la demi-finale à domicile, dimanche (contre le vainqueur de Bastogne – Messancy). "Cela ne sert à rien de regarder au 2e match, ça passe ou ça casse, poursuit Guy François. Ça ne va pas être simple. Houffalize lance de longs ballons en profondeur et ça va très vite. Il faut faire attention. Chez eux, on s’est fait avoir deux, trois fois. Et on va devoir être réaliste devant le but. En Coupe, il n’y a pas de classement. Personne ne va calculer, il faut juste gagner."

"Les Dieux du foot"

Même son de cloche du côté houffalois. "Moi, je vais à Arlon pour jouer au foot, lâche l’entraîneur Aurélien Gomez. Et j’espère qu’il y a eu une remise en question de tous les acteurs, et que le foot va reprendre ses droits."

Sur le terrain, Houffalize ne part pas avec la faveur des pronostics. "On va faire le mieux qu’on peut, en sachant qu’on va affronter la plus forte équipe de la série, si on tient compte des qualités des individualités du noyau arlonais. Sur un championnat, on ne boxe pas dans la même catégorie qu’eux. Sur un match, on va essayer de le faire. Pour gagner, il faut qu’on ait de la réussite et pas Arlon. On sait qu’on a des armes. Il sera important pour nous de bien entrer dans le match, ne pas encaisser, et être consistant. On ne doit pas mettre Arlon dans une situation confortable. On a souvent perdu des points sur des coups de dés cette saison. Croisons les doigts pour que les Dieux du foot soient de notre côté."

Arlon: Moutschen (genou), Rocca (cheville) et François (dos) sont incertains. Houffalize: Brisy et Van Der Cruys sont en vacances.