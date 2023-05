Victor Hausman a ouvert le score après cinq minutes déjà et si les Houffalois ont égalisé sur leur seule véritable occasion de la mi-temps (à la demi-heure, via Andrianne), Daoust a redonné les commandes à Arlon peu après (2-1 au repos). Dans une seconde période à sens unique, Protin, sur penalty, et Victor Hausman ont corsé l’addition.

On soulignera que si le précédent affrontement entre les deux équipes s’était terminé en pugilat il y a quelques jours (en championnat), cette fois, il n’y a pas eu le moindre incident à déplorer.

En demi-finale, les Arlonais accueilleront le vainqueur de Bastogne – Messancy qui se joue ce jeudi (15 h), en même temps que la rencontre opposant Ethe à Ochamps. Pour le dernier quart, qui mettra aux prises Oppagne et Gouvy, la date n’est pas encore déterminée ; elle dépendra du parcours de Gouvy au tour final interprovincial (les Gouvyons défient Genappe ce jeudi).

Les P3 en lice aussi

Notons que les quarts de finale de la Cristaline Cup P3 se disputent aussi ce jeudi après-midi. Au menu: Lierneux – Léglise ; Heyd – Ethe B ; Carlsbourg – Champlon et Bomal – Habay-la-Neuve B.