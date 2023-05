Séries: Assenois, Orgeo, Grandvoir, Bercheux ou Vaux-sur-Sûre en 2A la saison prochaine ?

Mais si Bleid monte ? Il resterait, alors, deux sièges libres. Deux possibilités semblent se dégager: soit un deuxième club ardennais accompagne Assenois en 2A (Grandvoir ou Orgeo semblent les mieux placés, voire Neuvillers, situé à côté de l’E411), soit Assenois glisse en 2B et le duo Vaux-sur-Sûre – Bercheux (même commune) passe en 2A.

En 2B, la série pourrait être remaniée si Ochamps monte en P1 et que Paliseul descend en P3, scénario qui semble peu probable à l’heure actuelle. Le cas échéant, Nassogne, Tenneville et/ou Givry pourrai (en)t débarquer dans la série du centre.

Dans la 2C, on devrait retrouver les clubs marchois, les clubs bastognards et ceux du Nord, avec l’E25 et la Nationale 4 comme axes principaux.

Notre avant-projet

Découvrez ci-dessous à quoi devrait ressembler le projet de séries 2023-2024 pour la P2. En vert (Bleid, Ochamps, Érezée), les trois équipes qui se disputeront un ticket pour la P1 dans le tour final de P2. Une des trois équipes quittera donc la P2. En bleu (Vaux-Noville, Petit-Han et Paliseul), les trois équipes qui sont encore susceptibles de changer de division. Une des trois quittera la P2 également (soit Vaux-Noville reste en P1 et les deux autres se sauvent en P2, soit Vaux-Noville descend en P2 et renvoie Petit-Han ou Paliseul en P3).

On y verra un peu plus clair dimanche soir, après Gouvy – Genappe (tour final interprovincial ce jeudi), Petit-Han – Paliseul (barrage P2, dimanche) et les deux duels du tour final de P1 prévus jeudi et dimanche.