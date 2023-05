Petit: "Faire preuve d’humilité"

Sorti du tour final par Gouvy, Ethe, qui récupère Nicolas, mais qui est toujours privé d’Aubois, n’a plus "que" la Coupe à jouer. "Et c’est un objectif, assure Alex Petit. Dès le début de saison, nous en avons parlé. Nous avons envie de la jouer à fond et d’aller jusqu’au bout. Oppagne ou Gouvy en demi ? Dans tous les cas, ce sera loin. Je n’ai pas de préférence. Mais avant de penser à cela, il faut d’abord passer Ochamps"

"En France, vous avez toujours des surprises"

Ochamps, lui, n’aura rien à perdre ce jeudi. Mais ne comptez pas sur Sébastien Ricci pour ne pas pousser ses troupes à fond. "Arriver à ce stade et être la dernière équipe de P2 en lice, c’est la cerise sur le gâteau, annonce le tacticien français. Cela valorise l’ensemble de notre saison. Un match de Coupe, c’est souvent du 50/50. Chez nous, en Coupe de France, il arrive fréquemment que le petit vienne à bout du gros. Ethe ? Nous savions que ce serait costaud en face. C’est une grosse équipe, avec pas mal de qualité. Nous aurions évidemment préféré jouer à la maison, mais nous irons là-bas pour jouer notre jeu. Peur de l’accumulation des matches avec le tour final ? Non. Physiquement, les gars sont prêts. Personne ne nous a dominés physiquement cette saison. Ce ne sera pas un souci. J’ai quinze gars et je mettrai la meilleure équipe."

Ochamps se déplacera sans Collard et E. Gillet. Par contre, C. Jourdan est de retour.