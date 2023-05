Pourquoi pas ! Le club a tiré les enseignements de la descente, a recruté de manière intelligente pour la saison prochaine, que ce soit pour jouer la tête en P1 ou aller en D3. On se prend forcément au jeu quand il reste deux rencontres à gagner, mais ce sera difficile. La perspective de jouer deux fois à domicile nous emballe, on rêve tous d’une finale dimanche contre Biesme, le représentant namurois. Avant, il y a Genappe.

Un adversaire sur lequel vous avez pris vos renseignements ?

J’ai déjà regardé l’une ou l’autre vidéo, cela parait solide. Terminer deuxième en Brabant Wallon démontre que les qualités sont nombreuses dans cette formation. Nous devrons être héroïques pour passer ce cap, nous l’avons été plusieurs fois lors de notre saison en D3, contre Dison notamment, etc. Moins cette saison en P1. On ne part pas favoris.

Pourtant, Gouvy reste sur deux larges victoires au tour final et un seul but encaissé sur les six dernières sorties.

Nous sommes dans une spirale positive après des moments plus compliqués. Il y a eu un changement d’état d’esprit dans le groupe. Tout le monde s’est de nouveau senti concerné, remplaçants y compris. Cela n’a pas toujours été le cas. On le ressent, avec des joueurs remplaçants décisifs, comme dimanche. Nous avons tous été décus par notre saison qui ne répondait pas aux attentes, on peut encore la sauver.

Elle le serait uniquement en cas de montée ?

Non, mais la déception serait énorme si on perdait jeudi et qu’on n’allait pas en finale de la coupe. On a la volonté d’aller au bout sur les deux tableaux.

À 33 ans, vous avez la volonté de retourner en D ?

Je n’exclus rien. Ma saison est compliquée, mais comme l’équipe, je termine mieux. Je veux me préparer à fond pour faire mieux lors de la prochaine campagne. Ce sera à Gouvy, en D3, en P1 ou avec l’équipe B qui regorge de qualités. Je veux m’impliquer davantage que lors de cette campagne en tout cas.