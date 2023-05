"Comme un amical pour nous"

"Je considère quasiment ce quart de finale comme un match amical", lance Pol Leemans. Du bluff ? Non. On sent à sa voix que le coach bastognard est sincère. Il développe: "Depuis le dernier match de championnat, je sens que mes joueurs sont un peu démobilisés. Nous ne nous entraînons plus qu’une fois par semaine, le jeudi (NDLR, le Léo ne s’est donc pas entraîné cette semaine), et, jeudi dernier, avec les vacances, nous étions à peine dix. Nos trois Guinéens de Liège ne donnent plus signe de vie et ils ne seront donc pas repris. Je vais inscrire quatre ou cinq gamins de moins de 18 ans sur la feuille ce jeudi. Connaissant un peu Romain Ollé-Nicole, je pense que Messancy aura mieux préparé ce rendez-vous que nous."