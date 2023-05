Axel De Lie repartira sans Arnaud ce mercredi à Compiègne

Ce mardi, emmené à l’hôpital, Arnaud a été classé dans le même temps que le vainqueur, Olav Kooij, mais il n’a pas franchi la ligne. Il a été directement à l’hôpital. Il souffre d’une fracture de la clavicule gauche.

Pour sa première course chez les pros en compagnie de son cadet, Axel s’attendait, évidemment, à un tout autre scénario. "Tout s’est déroulé comme nous l’avions prévu. Du moins jusqu’à la dernière ligne droite, peste-t-il. C’était même cool. J’avais passé une belle journée, remplissant au mieux ma mission en tête du peloton, avant de lever le pied à 3 km du but. Idem pour Lars Craps, qui avait le même rôle pour Tim Merlier. Il souhaitait évidemment la victoire de son leader, tout en me disant que ce serait sans doute extraordinaire pour moi si Arnaud l’avait emporté."

Arrivé à quelque deux cents mètres de la ligne, Axel a vite compris que le frérot ne monterait pas sur le podium. "En voyant toutes les voitures à l’arrêt, je me suis dit qu’il avait sûrement dû se passer quelque chose, raconte-t-il. J’ai vu des coureurs à terre, mais pas de Lotto jusqu’au moment où j’ai aperçu un vélo avec le dossard n° 1. Ça m’a fait un choc. Je me suis arrêté, j’ai vu Arnaud à terre, entouré par quelques équipiers. Mon frère était conscient. Il m’a assuré que ça allait. Les autres m’ont dit de repartir et d’aller à l’arrivée."

Plus tard, tandis qu’il était aux soins chez le kiné, Axel a repris contact avec Arnaud. "Il est, évidemment, très déçu ; il m’a dit qu’il n’a pas mal, mais redoute tout de même une fracture de la clavicule. Pour ma part, j’attends les consignes pour l’étape de demain. Il est clair qu’au sein de l’équipe, la tactique va sûrement être modifiée.".