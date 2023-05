Virton : Doué s’en va, Martin revient

"Toutefois, cette loi formulée en décembre dernier, ne sera d’application qu’à partir du 12 juillet, ajoute Daniel Striani. Mais elle prévoit aussi des effets rétroactifs sur cinq ans. Une décision favorable par anticipation serait dans ce cas une première."

Cette démarche suffira-t-elle à remettre en question la licence des Limbourgeois ? On en saura davantage le 22 mai puisque c’est ce jour-là qu’est attendu le verdict du CEPANI, le centre belge d’arbitrage et de médiation, qui avait convoqué ce lundi, à Bruxelles, toutes les parties impliquées dans cette affaire.

S’ils n’obtiennent pas gain de cause, les dirigeants du club gaumais envisagent la possibilité d’un recours devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Avec l’espoir dans ce cas que des mesures provisoires soient appliquées (par exemple, le maintien de Virton dans une série à 17 équipes plutôt que 16) puisqu’il est évident qu’un verdict définitif ne pourrait être attendu avant la reprise du championnat

En tout état de cause, il semble bien qu’on n’a pas fini de parler de cette affaire.

Réunion avec le coach hier

En attendant, et malgré ces incertitudes qui risquent de durer, il s’agit quand même de préparer la prochaine campagne pour éviter de verser dans une précipitation qui serait tout sauf avantageuse pour l’Excelsior. On a pu s’en rendre compte il y a deux ans et même encore un peu lors du précédent exercice.

Quid du coach d’abord ? Rien n’est décidé à cet effet. Une première entrevue entre José Jeunechamps et Daniel Striani était prévue ce lundi soir et on en saura sans doute davantage dans les prochains jours. Pour ce qui est de l’effectif, le directeur général virtonais attend "un double positionnement: celui de la Fédération quant au niveau où nous évoluerons (NDLR: mais cela peut donc prendre un certain temps) et celui du propriétaire (NDLR: Flavio Becca) quant au budget. On verra déjà quel sera le verdict le 22 mai."

Quelques certitudes se dégagent néanmoins. On l’a déjà écrit: les joueurs versés dans le noyau B ou peu utilisés au second tour n’ont aucune chance de rester. On songe ici à Kilic, Sylla, Gouaida, Loua, Lloci, Spago ou Espinosa. Kagé, qui appartient à Hesperange, ne restera pas non plus. Tout comme Doué qui est en fin de contrat et avec lequel de précédentes négociations n’ont mené à rien. Vinck est en fin de contrat lui aussi, mais le club aimerait le conserver. Tout comme Cassaert, mais celui-ci est sollicité par un club de 1re nationale dans le nord du pays.

"J’ai les épaules pour être titulaire"

Enfin, le gardien Timothy Martin, prêté à Seraing au cours de la campagne qui se termine, reviendra à Virton la saison prochaine. Les Métallos disposaient d’une option pour le prolonger, mais ne l’ont pas levée. "Il est de toute façon temps que je joue plus régulièrement, confie l’Aubangeois, âgé de 22 ans, qui a disputé quatre matches en D1 A cette saison. Je reviens avec l’ambition de m’installer comme titulaire, j’ai pris de l’expérience et j’estime que j’ai désormais les épaules pour remplir ce rôle. Si c’est en D1 B, tant mieux, si c’est en 1re nationale, on fera tout pour monter d’un échelon."

Son retour laisse penser que Thomas Vincensini, qui a perdu sa place en février, au profit d’Anthony Sadin, ne devrait plus faire de vieux os en Gaume. Quant à Sadin, son avenir est encore incertain pour l’heure.

Sur un plan plus général, la volonté de la direction sera cette fois de réduire un effectif pléthorique pour le limiter à 23 ou 24 joueurs et compter sur quelques jeunes qui ont évolué en espoirs cette saison. "Notamment Nathan Hermez, Arnaud Billiet et Liam Genève, conclut Daniel Striani. Ainsi que Godwin Gagban s’il décide de rester."

Autre jeune, le Libramontois Maxime Guillaume sera conservé si Virton joue en 1re nationale et peut-être prêté pour prendre du temps de jeu si l’Excelsior a la possibilité de rester dans l’antichambre de l’élite.