Nicolas Sturam, sur le maintien de Neufchâteau B: "Même au club, beaucoup pensaient qu’on n’y arriverait pas"

Oui et non. Oui, parce que le seul objectif de l’année, le maintien, est atteint. Non, parce qu’on aurait dû terminer avec un meilleur classement. On avait les qualités. Mais on a fait preuve de nonchalance.

Dans la manière, surtout, l’équipe a été très irrégulière ?

C’était le point crucial. Il fallait être régulier, mais on ne l’a pas été et c’est ce qui est le plus décevant. Il y a beaucoup de raisons et de facteurs dont il faut tenir compte. La grande question, cela a toujours été de savoir quel visage on allait montrer. Mais à l’exception de Verviers, on a chaque fois répondu présent lors des matches capitaux contre nos concurrents directs.

Certains pensaient que l’équipe ne s’en sortirait pas, après les départs des frères Bizimana, Geubel et Démoulin…

Je serais même curieux de savoir qui pensait qu’on allait s’en sortir, en dehors des gars de notre équipe. Même au club, beaucoup pensaient qu’on n’y arriverait pas.

Hawley, Guischer, Harvey et Loir s’en vont. Chalon, Lamy, Poncin et Schadeck (après son année aux États-Unis) vont débarquer. Neufchâteau B sera plus fort la saison prochaine ?

Oui. On rééquilibre l’effectif. On récupère un vrai pivot avec Lamy, un ailier athlétique (Poncin) et un meneur-scoreur (Chalon) ultra-athlétique, qui nous a sans doute manqué cette année, et un joueur offensif complet balle en main (Schadeck). On a essayé de colmater nos faiblesses et nos manquements.

En 2e régionale, Saint-Hubert a vécu une saison sans stress. Dans la continuité de l’an dernier ?

Oui. Je n’ai pas été étonné. Mais j’aurais été agréablement surpris que Saint-Hubert gratte un peu plus haut et vienne jouer les trouble-fête dans la course aux play-off. Ça aurait été une plus belle évolution. Je pense que ça doit être leur objectif pour la saison prochaine.

Le départ du coach Bastien Gilain, une grosse perte pour les Borquins ?

Pour moi, c’est leur plus grosse perte. Il connaissait son équipe et la division. Ça va être un vrai challenge pour le nouveau coach de passer après lui.

De son côté, Arlon n’a pu éviter la descente. Vous vous y attendiez ?

Pour moi, ils avaient les armes pour se maintenir. De la taille, de la puissance, avec Vukovic et leurs pivots, des scoreurs, la fougue de la jeunesse sur les ailes, et l’une des plus belles doublettes de la R2 à la distribution avec Van Hamme et Van Bemten. Ils ont sans doute manqué de cohésion, de régularité, de hargne, de chance. Je ne sais pas exactement. Mais c’est décevant pour le basket provincial.

Musson en 2e régionale, à la place de Saint-Hubert B, qu’en pensez-vous ?

Ils veulent monter, avec leurs jeunes, qui vont se faire les dents. C’est très bien. Et ils ajoutent le renfort qu’il faut, avec Alexis (Pierre). Mieux que ça, tu ne peux pas faire. Meilleur que lui, en régionale, en R2 ou en R1, il n’y a pas. En plus de ce qu’il va amener sur le terrain, en termes de mentalité et de conseils, il va leur apporter tellement de choses. Même si ce n’est que pour un match sur deux. Ça va être une équipe difficile à manœuvrer avec lui.