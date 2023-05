Nathan Copette voyait déjà arriver les prolongations contre Tournai

"Cette défaite, c’est une énorme déception, soufflait-il. Enfin non, c’est encore pire que cela. D’autant plus en voyant la physionomie du match. Nous avons livré une bonne première période, même si je reconnais que nous n’avons pas été énormément dangereux. Mais sur les phases arrêtées, nous aurions peut-être pu prendre les devants. Il faut reconnaître que nous sommes aussi tombés face à une équipe tournaisienne qui défendait très bien. C’est vraiment dommage car j’ai l’impression que ce n’est pas la meilleure équipe qui a gagné ce dimanche. Après, c’est aussi la beauté du football. Cela nous arrive ce dimanche, mais c’est arrivé à d’autres avant nous et cela arrivera encore après nous."

Nathan Copette l’a dit, Tournai a très bien défendu. Venu avec un bloc assez bas et bien organisé, le club hennuyer n’a pas laissé l’occasion aux individualités habaysiennes de s’exprimer. Ce n’est pas Nathan Copette, surveillé comme le lait sur le feu, qui dira le contraire. "Tournai dispose d’une charnière défensive assez expérimentée, confiait l’ancien attaquant de Bertrix, du Lorrain et de Givry. Si je m’attendais à un match pareil ? Peut-être pas. Je pensais que Tournai allait un peu plus jouer au football, mais au fur et à mesure que le temps avançait, cette équipe voyait que nous ne parvenions pas à trouver la solution, donc, elle n’avait aucune raison de changer. Sur notre petit terrain, nous avons tout essayé. En fin de match, je me suis même déporté sur le flanc droit et je pense que par les flancs, en insistant encore un peu plus, nous aurions pu trouver la solution. Mais voilà, nous avons commis l’erreur que Tournai n’a pas commise et cela se paye cash."

"Jouer les premiers rôles l’an prochain"

Remplacé à dix minutes du terme, Nathan Copette pensait que les prolongations allaient être nécessaires en s’installant sur le banc. "À partir de la septantième minute, je me disais qu’il faudrait passer par là, avouait l’attaquant. Et après, dans une situation pareille, il est évident que celui qui marque en premier réalise un gros pas vers la victoire. Si nous étions prêts pour les prolongations ? Oui, sans souci. Et généralement, quand tu arrives là, chaque équipe ne se livre pas vraiment, en attendant la séance des tirs au but. Et les tirs au but, les gars qui étaient susceptibles d’en tirer en avaient mis quelques-uns à l’entraînement pendant la semaine."

Nathan Copette ne voulait cependant pas tout remettre en question après cette défaite. "Même si la montée était dans un coin de notre tête, l’objectif en début de saison était de jouer le tour final, rappelait-il. I ci, évidemment, quand tu es à nonante minutes de la montée, tu la veux. Mais nous pouvons être fiers de notre saison. Nous avons répondu présents. Et si nous ne montons pas cette année, nous rejouerons les premiers rôles l’an prochain."