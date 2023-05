Les De Lie réunis aux 4 Jours de Dunkerque

"C’est, évidemment, un superbe cadeau, explique le coureur de Lotto Dstny. Certes, je suis conscient de ce qui m’attend durant ces six jours. Je n’ai jamais eu l’occasion de me retrouver dans une telle configuration. Le niveau s’annonce très élevé. C’est aussi une course qui suscite les convoitises."

À commencer, bien sûr, par celles du frérot. Non seulement celui-ci a démontré la semaine dernière qu’il détient la grande condition, mais cela fait un an que le Lescheretois attend sa revanche. Et pour cause. Personne n’a oublié les images de cette chute survenue dans le sprint de la première étape de l’édition 2022 lorsque Sam Welsford joua des coudes et envoya Arnaud au tapis pour le compte, puisque celui-ci ne put repartir le lendemain.

"L’an passé, avec les amateurs/masters"

"Cette fois, Arnaud fait figure de favori, observe son aîné. Nous allons tout faire pour qu’il puisse se libérer dès le premier jour (NDLR: l’étape de mardi conduit les coureurs de Dunkerque à Abbeville). Dans ce contexte, ma mission consistera certainement à rouler en tête du peloton. C’est une tâche à laquelle je suis habitué. Elle ne me rebute pas. J’espère simplement que mon travail et celui des autres membres de l’équipe permettront à Arnaud de récolter les fruits", poursuit un Axel De Lie, qui s’apprête à vivre les plus beaux moments de sa carrière sportive. "Rappelez-vous que l’an passé, je roulais avec les amateurs/masters, dit-il. Là, je vais côtoyer des Peter Sagan, Greg Van Avermaet ou Tim Merlier. Et tout cela, aux côtés de mon frère, sous la direction de Maxime Monfort… "

Cette année, Axel De Lie a déjà participé à deux tours avec l’équipe des jeunes de Lotto, l’Olympia’s Tour et le Tour de Loir et Cher, ralliant à chaque fois l’arrivée au terme des cinq jours. Cette fois, ce sont quelque 1 100 km et six jours de courses qui vont l’amener à franchir un nouveau palier.