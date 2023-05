Les chiffres et les records de la saison en P1

1 Ce championnat a été marqué par un forfait, celui de Freylange contre Vaux-Noville lors de l’avant-dernière journée. Il y a belle lurette que cela n’était plus arrivé en P1.

2 Sur les 14 entraîneurs qui ont commencé la saison, deux ne l’ont pas terminée: Alain Gilles a été écarté après trois journées à Freylange, Benjamin Simon a été remercié et remplacé par Michel Godefroid en novembre à La Roche.

3 Pour la troisième fois depuis 2010 (2011, 2017 et 2023), Bastogne descend en P2.

5 Sur les 182 matchs joués durant le championnat, seulement cinq se sont terminés par un 0-0.

5 Le nombre d’U21 que l’on retrouve dans les onze joueurs les plus utilisés par Jonathan Schinckus à Chaumont: Noah Mathot (20 ans), Gustin Noppe (20), Boris Wattiaux (19), Tom Marthus (18) et Mathys Vieuxtemps (17). Noppe (Libramont), Marthus (Richelle) et Vieuxtemps (Gouvy) ont d’ailleurs tapé dans l’œil de clubs plus huppés.

5 Le nombre de descendants, si Vaux-Noville n’est pas repêché. Les Novillois risquent de basculer en 2C avec Bastogne et Houffalize, tandis que Freylange retrouvera la 2A. Série dans laquelle pourrait également figurer Assenois.

6 La plus large victoire est à mettre à l’actif d’Arlon, qui a giflé son voisin Messancy 6-0.

7 Sart et Vaux-Noville sont les équipes qui ont vu rouge le plus souvent: sept exclusions chacune.

7 La plus longue série de victoires revient à Sart, qui a remporté sept matchs consécutifs entre le 11 février et le 1er avril. Les Spirous ont complètement flanché ensuite, n’engrangeant qu’un point sur les quatre derniers matchs de championnat.

8 La place qu’occupait Longlier le 12 février, après sa défaite à Ethe. Les hommes de Damien Tucci ne comptaient alors que six points d’avance sur Bastogne. Longlier termine finalement premier et le Léo dernier.

10 Sur les dix derniers matchs, Vaux-Noville n’en a pas remporté un seul sur le terrain. Sa seule victoire depuis le 11 février, les Étoilés la doivent au forfait de Freylange le 23 avril.

11 Le nombre de semaines durant lesquelles Sart a été seul en tête durant ce championnat. Oppagne (4 semaines en tête), Ethe (3) et Gouvy (2) ont également pris les commandes, chacun à leur tour. Longlier, lui, n’a jamais occupé la première place, avant de coiffer tout le monde au poteau lors de l’ultime journée.

13 En assurant son maintien, La Roche conserve son titre de "doyen" de la série. L’Olympic attaquera sa 13e saison consécutive en P1 l’été prochain. Pour Ethe, ce sera la 10e.

17 Le nombre de points de retard de La Roche, alors lanterne rouge, sur Vaux-Noville le 19 février. Les Rochois devancent finalement les Novillois de quatre longueurs, à la faveur d’une incroyable fin de championnat: 26/30, comme le champion longolard, sur les dix derniers matchs.

20 Avec seulement 20 buts encaissés, Longlier est l’équipe qui s’est montrée la plus solide défensivement. Sart, son dauphin, en a concédé le double (40). Jeffrey Brault a tenu douze fois le zéro, en réussissant l’exploit de garder ses filets inviolés huit matchs de suite entre le 17 février et le 10 avril. Étrangement, c’est Assenois, la plus mauvaise attaque de la P1, qui a interrompu cette série en plantant trois roses aux Longolards. On notera que c’est la huitième fois, sur les neuf derniers championnats de P1, que le titre revient à l’équipe qui encaisse le moins.

20 Sacré meilleur buteur de P2A la saison dernière avec Nothomb, David Perrin a confirmé à l’échelon supérieur avec Messancy. Il termine en tête du classement des buteurs avec 20 roses, devant son coéquipier Erwan Hoarau (16), qui tentera sa chance à Rodange la saison prochaine.

27 Le champion, Longlier, a pris plus de points à l’extérieur (27) qu’à la maison (24).

28 Avec un bilan de 28/39, Oppagne s’est montré le plus performant à la maison. Tout l’inverse d’un Léo qui n’a engrangé que 9 points sur son terrain.

36 Le goal-average, négatif, d’Assenois, qui clôture la première saison en P1 de son histoire avec la moins bonne attaque (30) et la moins bonne défense (66) de la série.

44 De retour en P1 avec Houffalize, Kiki Louvins aura été l’aîné de la série. Du haut de ses 44 ans, il a disputé 14 matchs. Plus jeune de quelques mois (il est né décembre 78), le vétéran novillois Michaël Picard a, lui aussi, confirmé qu’il avait de beaux restes (24 matchs joués). Il quitte toutefois la P1 pour rejoindre Sainte-Ode. Le podium des vieux briscards est complété par Michaël Leyder (42 ans), qui n’a pas raté une seconde avec Ethe.

51 Avec 51 points sur 78, Longlier est un petit champion (65% des points). Ces vingt dernières années, un seul champion a fait moins bien en P1 et c’était déjà Longlier, en 2013 (58/90, donc 64%).

54 Avec 54 buts marqués, Sart et Messancy se partagent le titre de meilleure attaque de la série.

74 Bastogne détient le nombre record de cartes jaunes cette saison en P1: 74 au total (trois doubles). Antoine Dufays a croqué 14 biscottes à lui seul, en 20 apparitions. Dans ce classement individuel, Yassin Neetens (Ethe) et Anthony Soyer (Vaux-Noville) suivent avec 11 jaunes.