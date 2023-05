Dernière rencontre de la saison pour Virton, qui accueillera en ce jeudi de l’Ascension la formation carolorégienne de la Villette, 5e au classement, quatre points devant les Gaumais, 7e.

L’Autovitres Virton reste sur trois victoires consécutives et a à cœur de terminer sur une dernière bonne note, à l’image de Pierre-Yves Lemaître, qui disputera sa dernière rencontre sous la vareuse virtonaise. "C’est avec une pointe de déception que je quitte Virton, confie-t-il. J’y ai vraiment passé une très belle saison, tant en Superdivision qu’en nationale. Patrice Mullenders) est un dirigeant qui fait le maximum pour ses joueurs."

Souci au genou

Depuis la fin janvier, le joueur liégeois s’entraîne très peu. "J’ai un problème au genou, une fissure du tendon rotulien. J’attends avec impatience la fin de la saison pour me soigner et me préparer pour la saison prochaine."

Avant cela, il accomplira un dernier devoir en Superdivision. "Ma saison est mitigée. Cela fait plusieurs années que j’évolue en Superdivision, mais je ne parviens toujours pas à performer comme je le souhaiterais. Je m’attends à ce que la Villette vienne avec son joueur français (Chobeau), qui est excellent, Xavier Wats et Charles Janssens. Nous avons cependant nos chances."

Si Pierre-Yves a fait le choix de quitter Virton pour Douai, dans le nord de la France, c’est avant tout parce qu’il a la possibilité de jouer avec son ami Arthur Bilas (qui aurait dû évoluer à Aye si le club était monté en Superdivision) mais également Nicolas Degros et Clément Hennaut, soit trois autres joueurs belges. "J’y évoluerai en simple appartenance, probablement en N1A, le troisième niveau français", conclut-il.

Virton: Massart (A16), Fruchart (As17), Lemaître (B0)

Villette: Chobeau (As12), Ruiz Rodriguez (As19), Wats (B0), Janssens (B2)