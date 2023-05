Douze provinciaux qualifiés pour les Les Mondiaux de BMX à Glasgow

Trois mois avant l’événement, la liste des qualifiés belges dans cette discipline a déjà été publiée. "La fédération a retenu les huit meilleurs classés dans chacune des catégories à l’issue des deux manches initiales de la Top compétition ", explique Michaël Besonhé.

De la sorte, les qualifiés ont tout le temps de prendre leurs dispositions au cas où ils décident de se rendre en Écosse, car ces pilotes, amateurs pour la plupart, doivent prendre en charge toutes les dépenses. L’an dernier, ils devaient même aller dans leur portefeuille pour endosser le maillot de la sélection…

Il n’en demeure pas moins que, pour tous ces as du pilotage, la participation à un mondial constitue une superbe récompense voire un aboutissement.

"Voir onze membres de notre club décrocher leur sélection constitue le plus beau des encouragements à la fois pour le staff, le comité et les pilotes, poursuit Michaël Besonhé. Cette année, en fonction du calendrier, nous avons entamé la préparation dès la fin janvier et nous avons surtout augmenté la cadence des entraînements. "

Ils sont donc onze à avoir décroché le précieux sésame, dont cinq éléments féminins, à savoir Émie Collet, Riley Bouchet, Camille Goossens, Kyana Leyssens et Manon Graas. Milo Lenoir, Victor Jadot, Alexi Verbiest, Steve Heymans et les Besonhé père et fils, Michaël et Tyron, complètent le onze habaysien.

Un douzième élément provincial, Ethan Claes, qui défend désormais les couleurs d’un club flamand, figure, lui aussi, parmi les heureux élus.

Reste maintenant à préparer au mieux ce rendez-vous mondial.

Émie Collet intouchable

Avec 14 éléments en finale, les Habaysiens ne sont pas passés inaperçus dimanche dernier en Coupe de Wallonie, à Blegny. Une fois encore, Émie Collet a surclassé la concurrence chez les 11-12 ans, où Camille Goossens finit 7. Michaël Besonhé termine 2 chez les cruisers 30 ans et plus. Le fiston, Tyron, l’imite chez les 12 ans, où Victor Jadot se classe 6.

Podium aussi pour Elliot Heymans, 3e chez les 7 ans, devant Sacha Beaudouin 4e et Paul Beuken 5e.

Idem pour Jérémy Paché en Open, devant Arold Verbiest, 4e. Jérémy récidive chez les 17 ans et plus, où Arold finit 7e.

Podium également pour Kyanna Leyssens, 3e chez les 15-16 ans, tandis qu’Alexi Verbiest finit 4e en cruisers 17-29.