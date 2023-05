David Filbiche (TNTB), de basketteur pro à triathlète pro ?

Quelques semaines plus tôt, David Filbiche, qui, avant la saison, est parti deux semaines en stage au Portugal, avait déjà fini à la 2e place en 20/24 ans et 10e au scratch de l’XTerra Malte. "Je me rapproche tout doucement de la catégorie élites, précise l’athlète de 23 ans du TNTB. J’ai 200 points au ranking mondial, il m’en faut 203 pour devenir élite. Si je finis dans le top 30 au Lac de Garde, je les aurai. Je veux franchir le cap pour poursuivre ma progression en me frottant aux tout meilleurs. Je ne pourrai plus faire marche arrière. J’ai fait des championnats d’Europe XTerra à Namur mon premier gros objectif. Je disputerai encore l’XTerra du Lac de Garde deux semaines avant, pour finaliser ma préparation. Puis je ferai encore quatre XTerra, en France, en Tchéquie, en Allemagne et les mondiaux à Molveno."

Étudiant en coaching sportif, David Filbiche, toujours coaché par ses frères Jordan et Jérémy, ambitionne toujours un autre avenir. "Je veux toujours devenir pro. Il faudra voir si je trouve le sponsoring nécessaire pour vivre du triathlon. Je suis en dernière année à l’école. Mais j’ai pu m’organiser pour me consacrer à 100% à ma saison. Je ferai mon stage en octobre et remettrai mon TFE en janvier. "

"Premier Ironman en 2025 ou 2026"

Il ajoute: "La natation reste mon point faible. Mais son importance est moindre que les deux autres sports. Je me suis concentré sur ceux-ci en hiver. Il faut déjà nager beaucoup d’heures pour gagner trois secondes sur 100 m. En m’entraînant autant, j’ai bien plus à gagner à vélo et à pied. Par ailleurs, à partir de 2025, je mixerai route et cross. Et je ferai un premier Ironman en 2025 ou 2026. La durée d’un cross se rapproche déjà d’un half, avec 3 h, 3 h 30 d’effort. Il manque une heure mais on y est vite. "