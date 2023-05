Bertrix réussit l’exploit et rejoint l’élite francophone : le compte-rendu d’une journée folle

Comme le vélo, l’athlétisme est un sport individuel qui se pratique en équipe lors de cette apothéose annuelle. Mais, malgré un niveau de performance contrarié par les intempéries et un manque d’homogénéité dans certaines épreuves, on se permettra de souligner les quelques performances individuelles qui ont permis aux Baudets d’accéder au graal. Avec notamment sept succès dans les épreuves dont 4 féminins.

Rapidement, Robin Bodart (110 m haies), Lola Lepère (perche) et Ombeline Bodart (hauteur) mettent leur équipe sur les bons rails. Lucie Grandjean en fera de même en écrasant le 800 m.

Quand on atteint la moitié de la réunion, l’ambiance bon enfant commence à monter. Bertrix est le confortable leader au général après 16 épreuves, devançant le SMAC Namur de 46 points (232,5) et Braine Waterloo de 61 (217,5).

Le président Christophe Bodart se risque à esquisser un sourire encore prudent: "On a un peu mangé notre pain blanc. Car, si on a cartonné dans les concours, on va perdre du terrain dans le demi-fond masculin et dans les relais. Mais notre objectif premier du podium semble dans nos cordes. La deuxième place et la montée seraient un exploit."

La suite de la compétition va corroborer ses propos prémonitoires ; Même s’il déçoit quelque peu au disque avec 4 essais manqués, l’inoxydable Alain Guillaume rapporte la victoire au poids. Tandis que Lucie Lothaire et Laure Barthel, par de jolis accessits, rapporteront leur part de butin. Pendant ce temps, le SMAC remonte la pente grâce à ses sauteurs et à son médaillé européen, Eliott Crestan qui domine les courses où il s’aligne. Les sourires bertrigeois sont déjà plus francs. On sent que l’exploit se dessine.

Superbes relais

Que ce soit en concours, en demi-fond ou en relais, les dames de l’ACBBS vont survoler la compétition et mériter tout le respect et la reconnaissance de leurs pairs masculins.

Avant d’atteindre le point d’orgue du meeting, soit les relais, le SMAC a pris la tête devant Bertrix à 16 points et Braine Waterloo à 65 points. "Sauf catastrophe dans les trois relais, notre seconde place est assurée, confie le président bertrigeois. Je vais leur demander d’assurer, sans surtout risquer une disqualification pour perte de témoin ou invasion dans un couloir voisin."

Les filles qui débutent ces relais (4x100) dans une ambiance que le stade communal n’avait plus connue depuis la période de D3 nationale en foot, n’ont cure de ce discours de prudence. En plaçant Ombeline Bodart et Lola Lepère en dernières relayeuses, elles vont faire la nique à tout le monde, signant au passage un nouveau record du club.

Aiguillés par ce succès inattendu, les hommes ne seront pas en reste en étant seulement devancés de quelques centièmes par Waterloo Braine. Et ceci grâce au finish impressionnant de Robin Bodart.

La montée est dans la poche

La montée est dans la poche, Bertrix se rapprochant même de la victoire. Le 4x400 mixte est l’épilogue culminant de la journée. Par l’intensité et le suspense qui en découle, ce sera le bouquet final attendu, où Bertrix accède à un podium acquis essentiellement grâce à la gent féminine. Lucie Grandjean en finisseuse et Juliette Lothaire en deux.

Le SMAC Namur remporte, comme attendu, les lauriers et Bertrix, son dauphin, avec ses 7 succès d’épreuves, accède au pinacle des clubs francophones.

Inutile de préciser que la soirée a été longue dans la cafétéria bertrigeoise.

Grandjean: "J’ai essayé de faire un temps"

Lucie Grandjean, dans votre 800 m victorieux, vous aviez une avance confortable à 300 m de la ligne, pourquoi avoir terminé à fond au lieu de garder des réserves pour le 4x400, alors que le temps était secondaire par rapport à la place ?

Les conditions étaient bonnes à ce moment-là, peu de vent. J’ai tenté de faire un temps, portée par les nombreux encouragements. Ma course n’était pas tactique, j’ai fait tout à fond. Mais cela manquait un peu de concurrence pour me pousser davantage.

Alors que vous résidez à Florenville, qu’est ce qui vous a poussé à vous affilier à Bertrix, plutôt qu’à l’ACD ?

J’habite à Florenville et je travaille à Marche. La situation géographique de Bertrix et les installations sont idéales. Puis l’ambiance ici, sans pour autant dénigrer celle de l’ACD, est idéale et familiale. Je m’y sens très à l’aise avec un fort soutien du club.

Quel est votre tout prochain programme ?

Je vais courir samedi prochain à Karlruhe dans un meeting consacré au demi-fond. J’espère y réaliser un bon chrono sur le 1 500 m.

VITE DIT

Le SMAC en tête

Résultat final de l’intercercles: 1 SMAC Namur, 427,5, 2 ACBBS 413, 3 Braine Waterloo 362,5, 4 Huy 283,5, 5 Rixensart 277, 6 Spa 274,5.

Désignations

Club connu et bien côté à la ligue, l’ACBBS organise des interclubs pratiquement chaque année. En jeunes, seniors ou masters. C’est dû en grande partie à la qualité des installations et aussi de l’organisation rodée, quasi professionnelle, du club. Deux minutes après la fin d’une épreuve, le classement général intermédiaire était annoncé. Un régal.

Bénéfique mixité

Après bien des appels du pied de la ligue francophone à Bruxelles, les interclubs masculins et féminins sont rassemblés dans la même journée depuis cette année. "Un grand plus", déclare Christophe Bodart. D’abord au point de vue financier (recette buvettes, frais de déplacements) et aussi au point de vue disponibilité des officiels et ambiance dans la tribune.

Dérisoires

Les défraiements des officiels sont dérisoires. 8,50 € pour un officiel et une prestation de 7 heures, chaque club devant en fournir trois. Et le double pour la juge arbitre, neutre et grande cheffe de l’organisation.