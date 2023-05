Trois médailles mondiales en 6 mois pour Louis

"D’habitude, je bosse, mais j’ai pu participer grâce au changement de rythme scolaire, note l’éducateur à l’INDSE à Bastogne. En duathlon, je finis derrière celui qui m’a battu de 8 secondes à Molveno aux mondiaux XTerra (NDLR: il avait fini 3e). J’ai souffert de la chaleur à partir du premier km de la deuxième course à pied, avec une température de plus de 30 degrés au soleil. J’ai levé le pied pour assurer le résultat. J’étais 3e. J’ai dépassé le 2e, car il crampait. En triathlon, j’ai dû me mettre plusieurs fois sur le dos en natation. Je me sentais oppressé dans ma combinaison. Ce n’est pas la première fois. J’ai débuté la course à pied à 1’15 du leader. Je suis revenu à 30 secondes. Mais ensuite, j’ai encore eu très chaud."

Mathieu Louis poursuit: "J’aurais préféré ne pas avoir de médaille en duathlon et être sacré en triathlon. Mais je n’ai pas de regrets. J’ai tout donné. "

Le Tintignolais est désormais focus sur les championnats d’Europe XTerra à Namur le 10 juin.

"J’ai failli ne pas participer"

"Je viserai un podium en 35-39 ans, clame-t-il. Je ferai ensuite l’XTerra France début juillet. Puis je définirai la suite de mon calendrier. J’ajouterai peut-être les XTerra Allemagne et Tchéquie, J’espère à nouveau me qualifier pour les mondiaux XTerra, qui auront encore lieu à Molveno. Je ferai aussi l’XTerra longue distance de Super Besse, et sur route Gérardmer."

Mathieu Louis confie encore: "J’ai failli ne pas participer. J’étais déjà à Ibiza. Ma commande de vitesses ne fonctionnait plus. J’ai heureusement trouvé la pièce, qui n’est pas toujours facile à trouver. "

Rien n’arrête Mathieu Louis qui, ce samedi, a décroché le titre de vice-champion de Belgique de cross triathlon toutes catégories, à Charleroi.