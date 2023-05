Tours finaux: rêve brisé pour Habay-la-Neuve, Bleid et Erezzée rejoignent Ochamps pour le tournoi triangulaire

Une D3 dont se rapproche petit à petit Gouvy au détriment de Ethe. Il a fallu un penalty et une rouge cassîdje après l'heure de jeu pour débloquer la partie en faveur des joueurs de Christophe Bertels. Gouvy affrontera Genappe ce jeudi au tour préliminaire du tour final interprovincial. Ethe se consolera avec la quart de final de Coupe ce jeudi contre Ochamps.

Cette équipe d'Ochamps vivra donc une fin de saison d'enfer entre la Coupe et la suite du tour final pour l'accès à la P1. Vainqueur de St-Hubert ce samedi soir (2-1), les équipiers de Thomas Shroeder disputeront un tournoi triangulaire en compagnie de Bleid, vainqueur facile de Habay-la-Vieille, et de Erezée, qui a décroché son ticket en prolongations contre Nassogne. Le premier match opposera Bleid à Erezée ce jeudi. Le perdant de cette rencontre affrontera ensuite Ochamps dimanche. Le dernier duel aura lieu le dimanche 28 mai entre Ochamps et le premier vainqueur.

Dans le tour final P3/P2, Martelange vient d'acter son maintien grâce à sa victoire 3-2 contre Petit-Han. La dernière rencontre de ce tournoi triangulaire opposera Paliseul à Petit-Han le weekend prochain. Les Paliseulois auront besoin que d'un point pour se maintenir, alors qu'une victoire est impérative pour les Petithannais. Néanmoins, les trois équipes seraient toutes sauvées si Durbuy n'inscrit pas d'équipe en P1 la saison prochaine.

Les résultats

Habay – Tournai 0-1

But: Holuige (87', 0-1)

Gouvy – Ethe 3-0

But: Burton (54', 1-0), Geurde (87', 2-0), Joseph (90', 3-0)

CR: Neetens (75')

Erezée – Nassogne 2-1

Buts: Philippe (38', 0-1), Fievet (55', 1-1; 110', 2-1)

Bleid – Habay 5-1

Buts: Braquet (3', 0-1), Faye (30', 1-1), Gulin (44', 2-1), Couvreur (3-1, 48'), Lacour (73', 4-1), Uyttersprot (76', 5-1)

Martelange - Petit-Han 3-2

Buts: Urbain (43', 1-0; 45', 2-0), Marion (49', 2-1), André (63', 3-1), Tistaert (88', 3-2)