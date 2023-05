Déjà assuré de retrouver la P2 quatre ans après sa dernière campagne à ce niveau (2018-2019), Tellin devait accomplir un dernier devoir pour s’assurer du titre: vaincre la lanterne rouge, Bouillon B. Les Canaris étaient toutefois bien décidés à ne pas offrir le titre aux Rouge et Noir sur un plateau d’argent et ils se sont courageusement battus, avec leurs armes certes, durant les 45 premières minutes à tout le moins. La fatigue, tant physique que mentale, à force de courir après un ballon de plus en plus insaisissable, explique en partie le score final.

Trois joueurs de l’équipe A sont alignés d’entrée chez les Godefroids: Szwed, Boizet et Gérez.

Tellin doit composer sans son point d’appui devant, Hugo Gillain, suspendu. Son remplaçant, Guillaume Liesnard, a fait le plus dur en plaçant une belle frappe hors de portée du jeune Mulamba peu avant le quart d’heure. Mais globalement, durant le premier acte, le leader a un peu trop abusé de la vitesse de ses deux flèches, Lardot à gauche et Bihain à droite, pour tenter de déstabiliser les visiteurs, sans poser le jeu. Le penalty provoqué par Lardot et converti par Laffineur, puis l’énorme cadeau de la défense bouillonaise, mis à profit par Bihain avant le repos, ont mis Tellin sur du velours.

Un banc de qualité

Après le repos, Laffineur et Pigeon ont pris le jeu à leur compte. Le second a parfaitement combiné avec Bihain pour le 4-0. Et on dit souvent que l’on reconnaît une bonne équipe à la qualité de son banc. Thierry Moors s’est permis de remplacer ses trois avants pour la dernière demi-heure. Avec un peu de vitesse en moins, certes, mais avec autant d’efficacité.

Tellin salera l’addition sur phases arrêtées: le capitaine Dylan Moureaux, en gagnant le second ballon sur un corner, Laffineur sur un coup franc direct, et Lejaxhe, dans les arrêts de jeu sur corner également, porteront à 119 le nombre de buts inscrits par le champion sur l’ensemble de la saison. Le poteau empêchera même Louis Vincent d’inscrire le 120e.

Le Mont du Carillon revivra donc dans quelques mois au rythme de la P2. Un titre qui se sera fait attendre, la faute entre autres à un excellent dauphin, Carlsbourg. Mais en signant un 43 sur 45 à domicile, Tellin a ravi ses supporters. Et avec quatre joueurs à 15 buts ou plus, sa puissance offensive a fait le reste.