Robin Schroeder envoie Ochamps au tour suivant

Une première période assez partagée où Ochamps était timidement maître du cuir pendant les vingt minutes d’entame. La première grosse alerte est cependant signée Cyril Jacob pour les Borquins, soutenus par une impressionnante colonie, mais le gardien local Golinvaux s’impose au ras du piquet. De l’autre côté, Doyen se présente devant Batter, mais ne cadre pas.

Le but de Robin Schroeder à quelques secondes de la pause est un premier coup de massue peu mérité pour des Borquins qui jouent à merveille leur rôle d’underdog.

Et quand ce même Schroeder double la mise à la reprise, on pense que la cause est entendue. Que nenni, c’est faire fi des ressources mentales des Verts.

Toutes voiles dehors, les Borquins se ruent à l’attaque. La réduction du score par Marchal boostera encore davantage leur enthousiasme. Un peu acculé par une telle hardiesse, Ochamps procède par quelques contres plutôt timides. Il faut tout le métier et la lucidité des madrés Gilles Schroeder, Jourdan et Gourmet pour neutraliser les entreprises visiteuses. Puis une grosse parade de Golinvaux pour sauver un obus de Chardome. Golinvaux, encore, sauve la mise dans les pieds de Marchal et la dernière possibilité borquine est initiée par Adam, qui déborde deux hommes, mais se montre trop altruiste à la conclusion.

Ochamps exprime, vous l’aurez compris, tout son soulagement au coup de sifflet final. Ce Saint-Hubert, en progrès constant depuis le début de la saison, aurait assurément mérité la prolongation. Mais dire qu’un de ces deux équipages se sentirait à l’aise en P1, c’est une tout autre histoire, voire une chimère.

OCHAMPS: Golinvaux, T. Schroeder, Cottin, Doyen (46’, Albert), Baudot, G. Schroeder, Charles, Jourdan, Gillet, R. Schroeder (87’, Dos Santos), Arnould (73’, Gourmet).

SAINT-HUBERT: Batter, Peltgen, Bouchat, Claude, Adam, Marchal, Mars, Chardome, Jacob (60’, Lejeune), Hinck (77’, Gauthier), Breuskin.

Arbitre: G. Moreau. Assistance: 250.

Cartes jaunes: Gourmet, Jourdan, Gillet

45’, Robin Schroeder s’infiltre et tente une frappe au second piquet (1-0).

55’, Dans un pur style de numéro 9, le même Schroeder double la mise (2-0).

62’, Marchal résiste à la charge de son opposant et enroule au deuxième poteau (2-1).