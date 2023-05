Les Gouvions à 180 minutes de la D3

À l’heure d’analyser leur prestation et leur défaite, les Cassidjes se doivent, d’abord, de regarder dans leur assiette. Si l’on retire deux coups francs de Reichling (à la 7’, puis à la 81’), ils n’ont pas cadré un seul envoi pendant les 90 minutes. Une demi-volée dévissée de Joachim, assez bien contenu par la défense locale, et un but de Petit sur corner annulé à la suite d’une faute préalable sur Regnier, voilà tout ce que les supporteurs gaumais ont eu à se mettre sous la dent.

Gouvy s’est-il montré plus séduisant ? Pas vraiment. Fidèles à leur réputation, les Nordistes se sont davantage illustrés par leur solidité défensive que par la fluidité de leur jeu. Leyder, comme Regnier, passait d’ailleurs une après-midi plutôt tranquille avant que son coéquipier Orlando Garcia ne débloque le match d’une faute assez maladroite dans la surface de réparation. En offrant un penalty à Gouvy (le 6e provoqué par Grommen cette saison), le défenseur colombien a mis les siens dans l’embarras. Et Neetens n’a en rien inversé la tendance, en commettant une faute à mi-terrain synonyme de deuxième jaune à quinze minutes du terme.

Redoutable contre-attaquant, le patron de la défense gouvionne Yoan Devillet profitera de la résignation dans le clan gaumais pour traverser le terrain, par deux fois, et servir le caviar à ses coéquipiers. Les jokers de Bertels, Geurde et Joseph, porteront le score à 3-0 dans les derniers instants.

Gouvy ne s’en est jamais caché: il veut retrouver la D3. Son rêve reste donc d’actualité. Il faudra, pour cela, gagner deux matchs au tour final interprovincial. Le premier rendez-vous est fixé à jeudi, avec la venue de Genappe. Si les Gouvions franchissent cet écueil, ils recevront Biesme dimanche pour un duel décisif qui pourrait aussi faire le bonheur de Vaux-Noville. Une montée de Gouvy en D3 assurerait le maintien des Novillois en P1.

GOUVY: Regnier ; Georis, Gillard, Devillet, Andrianne ; Georges, F. Burton, Zitella (88’, Adam) ; Grommen (79’, S. Burton), Schmitz (59’, Geurde), Delvaux (64’, Joseph).

ETHE: Leyder ; Petit, Saint-Mard, Garcia (69’, Breda), Woillard (88’, Woygnet) ; Reichling, Arend (69’, Tinant), Neetens ; Joachim, Coopmans, Masson.

Arbitre: Fr. Lejeune. Assistance: 200.

Cartes jaunes: Georges, Delvaux, Schmitz, Tinant, Garcia, Woillard.

Carte rouge: Neetens (2 CJ, 75’).

53’, Garcia accroche maladroitement Grommen dans la surface, sur un ballon anodin. Penalty logique. Fr. Burton place, en force, sous Leyder (1-0).

87’, Devillet traverse le terrain et sert S. Burton, qui décale pour Geurde. Ce dernier n’a plus qu’à terminer le travail ( 2-0).

90’, quasiment la copie carbone du but précédent. Devillet, parti en contre, renverse vers Joseph qui ouvre le pied (3-0).