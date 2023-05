Guillaume Deneffe, 15 de l’UTMB en 2022, s’est sans surprise imposé sur la distance reine, 40 km avec 2 200 m de dénivelé positif. Le Stabulois Marin Verscheure, 2, et le Vaux-Sûrois Hugo Ralet l’ont accompagné sur le podium.

Déjà sacrée championne de Belgique de course de montagne à Membre-sur-Semois deux semaines plus tôt, la Libramontoise Victoire Cravatte, 22 ans à peine, a confirmé de la plus belle des manières. Elle a écrasé la concurrence sur 15 km (750 m), en se classant aussi 5e au scratch, à 1 minute seulement du podium. Une autre provinciale, Éloïse Barreau, de l’Hard’n Trail de Bertrix, a fini 2e. Le Liégeois Adrien Mercenier a gagné la course.

Équipier de ce dernier au sein de la Oufteam Trail, l’Houffalois et Liégeois d’adoption Denis Trillet avait les deuxièmes jambonneaux sur 24 km (1 400 m). Une épreuve qui a été remportée par un autre Liégeois, Arnaud Maquet, déjà vainqueur il y a peu sur 29 km à La Alletante.

40 km

1.Guillaume Deneffe, 3 h 57.07 ; 2. Marin Verscheure, 4 h 13.02 ; 3. Hugo Ralet, 4 h 30.16.

2.Séverine Vandermeulen, 4h50.48 ; 2. Dorota Kosinska, 4h53.54 ; 3. Nadia Degraeve, 5h18.21.

24 km

1.Arnaud Maquet, 2h21.31 ; 2. Denis Trillet, 2h24.24. 3. Pierre Van Haren, 2h34.40.

2.Noémie Flotte, 3h01.49 ; 2. Maëlle Lambert, 3h25.09 ; 3. Julie Fautré, 3h26.54.

15 km

1. Adrien Mercenier, 1h17.48 ; 2. Mathis Lange, 1h22.14 ; 3. Mathias Anciaux, 1h23.12.

1. Victoire Cravatte, 1h24.16 ; 2. Eloïse Barreau, 1h47.18 ; 3. Valérie Grégoire, 1h50.46.

Résultats complets: https://www.ultratiming.be/evenement/trail-du-jambon-2023