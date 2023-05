Et donc, qu’est-ce qui va changer la saison prochaine ? En P1, rien du tout: le champion montera ; quatre équipes disputeront un tour final dont le vainqueur participera au tour final interprovincial ; trois équipes descendront directement en P2, en ajoutant un descendant supplémentaire par descendant luxembourgeois en D3. Si une place devient vacante, il y aura un descendant de moins.

À qui reviendront, dès lors, les deux places supplémentaires en P1 en 2024-2025 ? À des montants ! Il n’y en aura plus quatre, mais bien six en P2. Deux par série: les trois champions et les trois vainqueurs du tour final. Les modalités de ce tour final seront les mêmes qu’aujourd’hui (quatre qualifiés par série, demi-finale et finale), à la différence près qu’il n’y aura plus de tournoi triangulaire entre les lauréats de chaque série puisqu’ils monteront tous les trois.

En clair, si ce principe était déjà d’application aujourd’hui, les vainqueurs de Bleid – Habay-la-Vieille, Ochamps – Saint-Hubert et Érezée – Nassogne (matchs du tour final de P2 qui se disputeront ce week-end) monteraient en P2.

En P2 toujours, il y aura un descendant de moins qu’aujourd’hui. Donc sept (les deux derniers et le perdant du barrage entre les 12es), mais il faudra là aussi ajouter un descendant supplémentaire par descendant luxembourgeois de D3.

Dix montants en P3

En P3, il y aura un montant supplémentaire: dix au lieu de neuf aujourd’hui. À savoir deux par série: les cinq champions et, dans les séries à 14, les cinq vainqueurs du tour final (même principe qu’en P2: quatre qualifiés par série, demi-finale, finale). Dans les éventuelles séries à 16, pas de tour final: c’est le 2e du classement général qui montera directement en P2.

À partir de la saison 2024-2025, on retrouvera les modalités d’application actuelles, à la différence près qu’il y aura un descendant en moins en P2 vers la P3 et par conséquent en montant en moins en P3 (huit au lieu de neuf aujourd’hui). Pour rappel, la P3 sera limitée à 70 équipes à partir de cette saison 2024-2025 (cinq séries de 14). Un tour final sera organisé pour désigner les trois montants qui accompagneront les cinq champions en P2.

Ces modalités doivent être entérinées le 4 juin, date de l’AG des clubs.