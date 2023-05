Que je partage votre avis. Avec notre noyau, nous aurions dû faire mieux. Mais certaines filles n’étaient pas là tout le temps et avec leurs études, d’autres ont eu des difficultés. Juliette Léonard a aussi manqué une moitié de la saison et Élodie Lemmer n’a quasiment pas joué. Mais ce n’est pas une excuse.

Vous avez stressé pour le maintien ?

La fin de saison était assez stressante car tout le monde prenait des points sauf nous. Heureusement, Alleur avait un gros calendrier pour terminer et cela ne se passait pas très bien dans ce club.

Arlon s’est également sauvé assez facilement. Un sauvetage mérité ?

Les Arlonaises m’ont bien plu. Elles ont livré un gros deuxième tour et elles ont bien progressé. Elles ont joué de manière plus intelligente, avec de la hargne. Et là-bas, nous avons pris une démonstration.

En attendant, les quatre équipes luxembourgeoises en R1 et R2 se sont sauvées. Une bonne chose pour la province ?

Complètement. Tout le monde l’espérait. L’an prochain, nous aurons deux équipes en R1 et trois équipes en R2 : ce n’est jamais arrivé. Et ce n’est que du positif : cela va augmenter le niveau provincial. De plus en plus de clubs travaillent au niveau des jeunes. Le plus bel exemple, c’est le Centre Gaume, qui tire nos équipes de régionales.

"Romane a toujours eu du talent"

En parlant du Centre-Gaume, surpris de voir Rulles se sauver en R1 ?

Non. Ce sont des joueuses qui ont du talent et qui forment un collectif. Cette équipe avait tout pour réussir malgré sa jeunesse. Les filles ont un talent incroyable.

Notamment Romane Dumay qui a crevé l’écran…

Romane, je la connaissais pour l’avoir entraînée en sélection provinciale. J’adore cette joueuse. Elle a toujours été très forte. Mais l’an dernier, on en parlait moins car on évoquait surtout Anna Fivet et Charlotte Donnez. D’ailleurs, pour l’anecdote, si ma fille s’appelle Romane, c’est notamment car la Rullote m’avait marqué en sélection.

Neufchâteau en play-off, logique ?

Avec l’arrivée de Laura Henket, cela n’a rien d’illogique. Neufchâteau était déjà une équipe qui défendait très agressivement, avec un collectif qui se connaît bien. L’arrivée de Laura, une joueuse du top niveau, a amené ce plus. Je remarque aussi qu’une fille comme Églantine Bruyns a livré une belle saison. Neufchâteau avait pas mal de poids à l’intérieur.

Neufchâteau devra composer sans Guiot et Henket pendant un tour, Rulles perd Dumay, Arlon sera sans Lemaire et Chartry et vous, vous perdez Charlier, Eischen et Léonard. Le niveau sera plus bas ?

Nous, nous serons moins forts. Arlon a aussi deux gros départs. Mais je me dis que les jeunes vont devoir se montrer et elles vont peut-être se révéler. Concernant Neufchâteau, c’est sûr que cette équipe va avoir un coup de mou et que ce sera compliqué en R1. Rulles par contre, je ne me tracasse pas. Mahé Lemaire et Auriane Chartry, ce sera une grosse plus-value pour Rulles. Cette équipe ne sera pas moins forte. Au contraire.