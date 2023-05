L'Arlonaise Alyxe Yang, 11 ans, sur les traces d'Aberdeen O'Driscoll

Alyxe, c’est Alyxe Yang. Une gymnaste arlonaise, d’origine chinoise et affiliée au club des Ardents d’Hachy, là où elle a effectué ses premières pirouettes avant de rejoindre, en août dernier, le centre de haut niveau de la Fédération francophone, à Mons.

Passée en Division 1 de sa catégorie d’âge en septembre, elle est, avec Aberdeen O’Driscoll (qui a récemment pris part au championnat d’Europe seniors), la seule gymnaste de la province à évoluer à ce niveau.

Suffisant donc pour qu’on considère comme une réelle promesse de la gym cette gamine qui, sept ans plus tôt, n’avait pas véritablement accroché lors de ses premiers cours de psychomotricité. "C’était le mercredi après-midi, je préférais jouer, confie-t-elle. Après, j’ai grandi et, progressivement, c’est devenu un plaisir."

D’autant plus agréable qu’elle s’est vite mise à enchaîner les victoires. Lors des Gym Eval ou, l’an dernier, au championnat interprovincial qu’elle a largement dominé. De quatre heures de pratique par semaine, elle est passée à six, puis dix lors de sa dernière année à Hachy. Désormais, elle en cumule vingt-huit hebdomadairement, réparties entre les cours, les repas et les devoirs. Tout est minuté ou presque et le week-end lui sert à reprendre des forces quand il n’y a pas une compétition au programme.

Restaurant à Arlon

Pour les trajets entre Arlon et Mons, c’est le papa, Lee Sheng, qui s’y colle. Ce dernier n’est pas inconnu dans le chef-lieu. Avec son épouse Jin Mei Lee, originaire comme lui de la région du Qingtian, au sud de Shangai, il exploite le restaurant La Chine, dans la rue des Faubourgs. Arrivé en Belgique en 1979, comme réfugié économique, il a repris le commerce de ses parents en 1997 et comme une grande majorité de ses compatriotes se passionne pour un sport largement pratiqué au pays du Milieu. "Pour ma part, j’ai fait du karaté et du fitness, précise-t-il. Jusqu’à 22 h par semaine quand j’étais en rhéto. Le frère d’Alyxe s’est aussi lancé dans le karaté."

Affable et volubile, Lee Sheng ne cache pas la passion qui l’anime quand il évoque le parcours de sa fille. Même si la séparation, l’été dernier, a été difficile. "Les premières semaines, il m’arrivait régulièrement de pleurer à cause de l’éloignement, avoue Alyxe. Et puis, c’était très fatigant, ces horaires. Mais depuis Noël, ça va mieux. J’ai pris le rythme, pris mes habitudes et appris à connaître les cinq autres filles de mon âge qui sont au centre."

Et au niveau scolaire, tout se passe pour le mieux aussi. Dans quelques mois, elle entamera sa 6e année primaire à l’athénée royal Marguerite Bervoets, de Mons, tout en continuant à s’inspirer de Nina Derwael ou Lisa Vaelen – "que j’ai déjà croisées au centre de Mons", dit-elle – pour tenter de gravir les échelons. "Mais je ne rêve pas encore des Jeux olympiques ou de grandes compétitions, termine-t-elle sagement. C’est encore trop loin. Pour le moment, je veux seulement faire du mieux que je peux."

Et quand on s’attarde sur son copieux programme, on peut affirmer sans hésiter que c’est déjà beaucoup.