Interclubs: Arlon veut monter, Bertrix vise le haut à domicile

Des incertitudes et le retour de Grandjean

"On va tenter de se placer dans la première partie du tableau, annonce le président Christophe Bodart, mais on doit composer avec l’absence d’Alexandre Serra qui était prévu en hauteur et longueur, ainsi que deux incertitudes du côté des filles. Juliette Lothaire et Juliette Pinson sont en effet tracassées par de petits pépins physiques. Nous pourrions donc être privés au total de trois sérieux atouts."

Les Bertrigeois, en revanche, pourront compter sur Lucie Grandjean. Longtemps tracassée par une blessure, la médaillée de bronze du championnat de Belgique de cross court en 2020 a fait son retour sur 800 m lors des récents championnats universitaires (2.11). C’est sur cette même distance qu’elle s’alignera ce samedi.

"On ne vise rien d’autre que la montée"

Trois crans plus bas, en D5 francophone et à Malmedy, l’ULA et le CAF batailleront avec le club local, avec Andenne et avec l’équipe B de Seraing. Il n’y aura pas de descendant vers la D6 dès lors que Gosselies, qui devait compléter le tableau en D5, a d’ores et déjà déclaré forfait.

Maintien assuré donc pour les Marchois qui essaieront de faire pour un mieux avec une formation incomplète. "On a pas mal d’athlètes qui sont en vacances", déplore la secrétaire Patricia Dumont.

Les Arlonais, eux, affichent clairement leurs ambitions. "On ne vise rien d’autre que la montée, lance Franco Netti. L’an passé, nous avons été sacrés en D3 masculine et nos jeunes performent de plus en plus au niveau des championnats individuels. Ils doivent pouvoir le confirmer ce week-end."

À Bertrix comme à Malmedy, les compétitions débuteront à 13 h.