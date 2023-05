Tour final de P2: Bleid veut monter, Saint-Hubert pas du tout

Bleid – Habay-la-Vieille (Dimanche, 15 h)

Bleid, le plus déterminé de tous à monter en P1. Jeudi, avant le dernier entraînement de la semaine, le coach Kamel Bouzoubaa n’avait élaboré aucun plan avant d’affronter Habay-la-Vieille: "C’est toujours à l’issue de cet entraînement que je décide de la composition de l’équipe. En fonction de ce que j’ai vu lors de cette séance où j’exige de bosser dur, avec de la rigueur et de la discipline, je dispose des éléments qui me permettent de juger de la forme et de la motivation de chacun." Le coach n’a toujours pas digéré de s’être fait dépasser par Nothomb, alors que les Panîs étaient encore virtuellement champions à sept minutes de la fin du championnat. "Nous avons gaspillé bêtement. À nous de nous reprendre dans ce tour final, même si on sait que ce ne sera pas facile. Habay a une belle équipe, On les a battus deux fois difficilement lors de la phase classique. Des joueurs comme Devillet, Meert ou Moris sont de fameux clients. Je ne sais pas qui sera chargé d’être la plaque tournante de cette équipe, mais il sera important d’annihiler son importance."

Après avoir pris un coup sur la tête en ratant le titre de champion, le groupe a petit à petit retrouvé sa motivation. "Contre Aubange, on n’a rien lâché, même si on a oublié de jouer au football après le but d’ouverture, poursuit cet inconditionnel de l’Olympique de Marseille. C’est cet état d’esprit que j’attends de mes joueurs pour faire la différence dans les trois matches qui nous séparent de la P1. Le jeune Prosper Gomes a resigné. Lacour et Grairi ne restent pas. Rocca et Khardoune se tâtent. Nous avons toutes les armes pour battre Habay puis émerger de ce tour final à trois. Une chose est sûre, nous serons plus forts en 2023-2024."

Même sans leur mentor Gil Grévisse, les Kakirans y croient. "Il est évident que nous ne partons pas favoris dans cette finale, reconnaît l’attaquant d’Habay-la-Vieille Jonathan Moris. Bleid a terminé la phase classique à un point du champion et a une très belle équipe. Nous n’étions que quatrièmes, le match se joue chez eux et nous avons perdu deux fois contre eux, certes dans des matchs serrés. Pour Bleid, la montée en P1 est un objectif déclaré depuis le début de championnat, alors que pour nous, c’est un projet pour les prochaines années. Pour ne rien arranger, nous serons privés de l’un ou l’autre élément essentiel." En effet, le T1 et défenseur central Gil Grévisse, en voyage scolaire avec ses élèves, manquera cruellement aux Verts. "Mais nous sommes des compétiteurs et les Pânis, avec des atouts comme Bruno Lott et Mamadou Faye, devront s’arracher pour se qualifier pour le tour suivant. C’est notre collectif et notre esprit de groupe qui peuvent nous aider à créer la surprise. Si jamais nous devions monter, on aura le niveau, avec de nouveaux transferts dont Schmit et Vériter, qui ont déjà signé."

Jonathan Moris ne regarde pas plus loin, mais est bien déterminé à poursuivre l’aventure contre les équipes qui auront remporté le tour final dans les deux autres séries: "En demi-finale, à Saint-Mard, nous avons fait preuve de caractère et de motivation. Cela n’a pas toujours été le cas cette saison. Cela s’est ressenti à certains moments de la saison où nous n’étions pas nombreux aux entraînements. Mais nous sommes une bande de potes et on se met tous au service du groupe quand on est sur le terrain."

L’absence de Gil Grévisse pourrait être accompagnée de celle du capitaine Dimitri Meert, incertain. En l’absence du chef, le coaching sera assuré par le staff composé de Jérôme Kraft, Jean-Marc Wathelet et Thomas Alexandre.

Provinciale 2B

Ochamps – Saint-Hubert (Samedi, 20 h)

"Plus gai de jouer un derby que d’aller à Harre un dimanche après-midi". Ochamps, qui n’a perdu qu’une fois à la maison cette saison, aura donc l’occasion de recevoir ce samedi. "Si je préfère Saint-Hubert à Libin ? Cela m’est un peu égal. Mais avec Saint-Hubert, c’est à domicile. C’est toujours mieux de jouer à la maison. Et je connais presque plus de joueurs de Saint-Hubert que de Libin. Mais nous tombons face à une belle équipe. Un gars comme Chardome, c’est fort", analyse Thomas Schroeder.

Point commun entre Ochamps et Saint-Hubert ? Les deux équipes n’ont aucune envie de grimper d’un cran. "Je parle uniquement en mon nom, pas en celui du club, précise toutefois Thomas Schroeder . J’ai 30 ans, ce sera ma dernière saison l’an prochain et on se dit que faire monter le club, ce serait chouette. Mais pour moi, ce n’est pas la bonne solution. Avec le noyau que nous avons cette année, cela n’irait pas en première provinciale. Nous avons des bons jeunes, mais pour jouer en P2. Pour eux, la P1, ce serait trop tôt. Et puis, vous avez vu les déplacements l’an prochain en P1 ? À part des équipes dans le sud et d’autres dans le nord, vous n’avez rien aux alentours. Ah si, Libramont. Mais pour le reste, rien n’est proche de chez nous. C’est plus gai de jouer des derbies en P2 que de se taper un déplacement à Harre-Manhay ou à Messancy un dimanche après-midi hein !"

Mais si les deux équipes ne veulent pas monter, à quel genre de match faut-il s’attendre ce samedi ? "Nous restons des compétiteurs malgré tout. Et puis, ce n’est pas le match décisif, sourit Thomas Schroeder. Là, nous jouerons encore le coup à fond. Et je me doute que ce sera pareil pour Saint-Hubert. Les matches dans les autres séries ? Si je n’avais pas parlé avec mon frère, Gilles, pendant la semaine, je n’aurais même pas su vous les donner. Mais lui, il a regardé. Je savais seulement que Nassogne y était car j’avais croisé Thomas Lebrun au carnaval. Un favori ? Aucune idée. Allez, je vais dire Bleid ou Habay, qui sont généralement deux belles équipes."

Saint-Hubert ne veut absolument pas de la montée: "Pas envie d’aller mettre le bus chaque week-end". En battant Libin, Saint-Hubert a créé la surprise. Les Borquins ont gagné le droit d’aller à Ochamps. "Ochamps est légèrement plus fort que nous. Cette équipe est favorite, d’autant qu’elle joue chez elle. Maintenant, Libin était aussi favori, sourit Émile Adam. Mais ce ne sera pas le même match. Contre Libin, nous avons marqué rapidement et fermé derrière. C’était la seule solution pour contrer cette équipe. Face à Ochamps, nous devrions un peu plus poser le jeu. Mais je m’attends aussi à un match un peu plus physique."

Et ne parlez pas de montée à Saint-Hubert. Chez les Borquins, personne n’a envie d’aller en P1. "Monter ? Pour y faire quoi ?, questionne le latéral borquin. Aucun gars de P1 ou d’un niveau supérieur ne va venir chez nous, même si nous montons. Contre Libin, nous avons mis le bus pendant 85 minutes. Jouer derrière et taper des mines devant, c’est sympa quand tu gagnes à la fin, mais au niveau du plaisir, c’est zéro. Je n’ai pas envie de monter pour aller mettre le bus chaque week-end. De ce que j’ai entendu, Ochamps n’a pas l’air d’être très motivé par la P1 non plus. En tout cas, une défaite samedi soir ne serait pas la plus difficile à digérer de la saison. Sauf si tu prends un 8-0 et que tu ne touches pas une balle. Après, je n’ai pas envie que la saison se termine. Cette semaine, nous avons encore eu deux entraînements et personne n’y va avec les pieds de plomb. Nous sommes toujours quinze ou seize à chaque séance. Et si nous sommes éliminés ce samedi, je pense même que nous organiserons une dernière séance la semaine prochaine, pour un ultime petit tournoi entre nous."

Si Émile Adam ne veut pas monter, le jeune homme connaît quand même les affiches dans les autres séries. "Parce que j’ai regardé les résumés à la télévision dimanche soir, glisse-t-il. J’espère juste que, si nous jouons le tournoi triangulaire, nous aurons l’occasion de retrouver Nassogne pour avoir un petit derby supplémentaire. Pour le reste, j’avoue que je ne connais pas grand monde. Mais si vous me demandez de parier sur le futur montant, je mettrais un billet sur Bleid. C’est l’équipe qui me semble la plus expérimentée."

Provinciale 2C

Érezée – Nassogne (Dimanche, 15 h)

"Si nous montons, nous assumerons". Onze victoires d’affilée pour Érezée qui a débuté ce tour final en pleine confiance. "À ce stade de la saison, c’est la forme du moment et ce qui reste dans le réservoir qui fait la différence, dit Nicolas Walhain. Nous sommes en pleine forme, mais Nassogne a aussi retrouvé des couleurs. Bien entendu, nous espérons prolonger notre série le plus longtemps possible, mais il faut rester calme et lucide. C’est du 50/50."

Du côté d’Érezée, le club n’est pas fermé à une montée. "Si la saison s’arrête dimanche ou au tournoi triangulaire, ce ne sera pas un drame, assure le coach. L’obligation de monter est inexistante. En étant objectif, c’est toujours plus gai de jouer la tête pendant un an que de se battre pour se sauver. Maintenant, humainement et sportivement, une aventure en P1, cela ne se refuse pas. Si nous montons, nous assumerons. Cela ne me fait pas peur. J’ai un bon mélange entre jeunesse et expérience."

Sur les potentiels adversaires au prochain tour, Nicolas Walhain est prudent. "Depuis que je joue en P2, on m’a toujours dit que la 2A était la série la plus forte, lance le coach. Bleid m’a l’air vachement costaud. Maintenant, sur les images de Libin – Saint-Hubert, j’ai vu une équipe borquine très solide. Mais j’ai bien compris que cette équipe ne voulait pas de la P1."

"Si on veut monter ? Joker". Longtemps deuxième, Nassogne a finalement cédé son siège à Érezée, une équipe que les Nassognards retrouvent. "C’est l’équipe en pleine bourre du moment, dit William Philippe. Érezée reste sur une série impressionnante, ce sera compliqué d’aller gagner là-bas, mais nous n’avons aucune pression. Nassogne n’a pas impérativement besoin de monter." Mais finalement, est-ce que le club a envie de grimper d’un cran ? "Je sors mon joker, sourit le buteur . Certains gars qui ont connu la P1 chez nous sont plutôt sur la fin. Mais vous avez aussi des jeunes qui mériteraient de découvrir ce niveau. Tout en sachant que la P1, c’est un autre monde. Cela demande une autre structure et des moyens financiers. Des renforts si on monte ? Bien sûr. Dans chaque compartiment. Mon favori ? En B, Ochamps et Saint-Hubert n’ont pas vraiment envie de monter apparemment. Moi, je miserais sur Bleid, qui a été costaud pendant toute la saison. C’est même surprenant que cette équipe n’ait pas décroché le titre. Mais attention à Érezée, qui est l’équipe la plus régulière pour le moment."