Bertels et Cognart préfèrent la Coupe

Ce qui est d’ores et déjà acquis, c’est que les Gouvions, fidèles à leurs habitudes, ne casseront pas leur tirelire s’ils retrouvent la nationale. "Nous avons fait quatre transferts jusqu’ici (Nathan Demeuse, Mathys Vieuxtemps, Lilian Guillaume et Pascal Nuozzi, âgés respectivement de 19, 17, 23 et 24 ans), poursuit celui qui cédera le relais à Alain Colomberotto en fin de saison. Notre mercato est terminé, en théorie. La volonté du club reste d’intégrer des jeunes. Et nous maintiendrons cette politique, que ce soit en P1 ou en D3."

S’il doit trancher entre une montée via le tour final ou un triomphe en Coupe de la province (Gouvy recevra Oppagne jeudi), Christophe Bertels a vite fait son choix: "La Coupe !"

Reichling: "Je ne jouerai pas en D3"

Dans les rangs gaumais, la possibilité de monter ne fait pas l’unanimité. Si Logan Reichling ne s’est pas désaffilié, il confirme ce qu’il a déjà dit par le passé: "Si Ethe monte, je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne jouerai pas en D3. Nous sommes trois ou quatre à être réticents. En revanche, je pense que des garçons comme Alex Petit ou Orlando Garcia aimeraient goûter à la nationale. Pour le reste du groupe, c’est kif-kif."

Si Gouvy mise sur les jeunes, Ethe, lui, mise davantage sur les noms. Après Kévin Huberty, Aloïs Reichert, Thomas Lefort, Julien Lacour, Maximo Mendes et Guillaume Yao, c’est le Habaysien Romain Grévisse qui devrait rejoindre les Verts. Un sacré casting, mais Sébastien Cognart tempère de suite les ardeurs des pronostiqueurs qui feraient de son équipe la grande favorite du prochain championnat. "On ne transfère pas pour jouer le titre, mais pour étoffer notre noyau. Je vous rappelle que, depuis le début du deuxième tour, je tourne avec douze ou treize joueurs. J’ai dû intégrer deux U21 que je ne connaissais pas et même me mettre sur la feuille plusieurs fois. Nous travaillons pour que cela n’arrive plus la saison prochaine. Notre seule ambition sera de faire mieux."

Les possibles départs que provoquerait une montée en D3 n’inquiètent pas Sébastien Cognart. "Parce que nous en sommes encore loin, très loin. Il faut gagner trois matchs. Il sera encore temps de se tracasser plus tard. Ce déplacement à Gouvy servira, surtout, à préparer notre match de Coupe (NDLR, contre Ochamps jeudi) . Entre la montée en D3 et la Coupe, je prends aussi la Coupe."