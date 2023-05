Bartholomé n’aura pas les mains moites

Mais il en faut bien plus pour empêcher Thiebault Bartholomé de dormir. La voix du jeune portier habaysien, 23 ans, transpire le calme et la sérénité. "On a senti l’excitation monter dans le vestiaire, cette semaine, mais personnellement, je ne suis pas stressé, assure-t-il. Il s’agit clairement du match le plus important de la saison, et même de ma jeune carrière, mais je ne me mets pas de pression. Je jouerai comme je le fais d’habitude, en essayant de relancer proprement comme le demande le coach depuis le début de saison. Bon, après, si on mène 1-0 à la 88’, je ne dis pas que je n’en enverrai pas une dans les sapins."

"Plus facile de se sauver en D2 que d’y monter"

L’ancien portier de Longlier et Givry ne le cache pas: une défaite dimanche serait difficile à digérer. "Quand tu te retrouves à 90 minutes d’une montée et que tu la rates, tu ne peux qu’être déçu, dit-il. Mais je suis confiant, nous avons tout en main pour gagner ce match. Nous avons montré à Manage que nous pouvions rester solides même dans la difficulté. Nous avons été malmenés, par moments, mais je n’ai pas eu énormément de travail pour autant. Si mes coéquipiers affichent la même solidarité ce dimanche, il n’y a pas de raison que cela se passe mal."

Thiebault Bartholomé a déjà connu cette D2, avec Givry. Il n’en doute pas une seconde: Habay-la-Neuve a tout à fait sa place à cet échelon. "Je pense qu’il est plus difficile de sortir de la D3 que de se sauver en D2, dit-il. Je pense même que la D2 convient mieux à notre style de jeu. À ce niveau, il y a moins d’équipes qui ferment le jeu."

D2 ou D3, une chose est sûre: Thiebault Bartholomé compte bien être le numéro 1 attitré d’Habay la saison prochaine. "L’alternance (NDLR, avec Aloïs Reichert) n’a pas été facile à vivre, reconnaît-il. Heureusement, on s’entendait super bien. Aloïs est un super gars, avec une mentalité irréprochable. J’ai beaucoup appris à ses côtés. Son calme et son excellent jeu au pied m’ont beaucoup inspiré. J’ai d’ailleurs progressé énormément dans ce domaine. À Givry, j’avais l’habitude de péter ‘‘voye’’ . Ici, il est de mon devoir de relancer le ballon proprement. Samuel (Petit) ne m’a pas lâché et tant mieux, il m’a sorti de ma zone de confort. Arnaud Bouche arrivera cet été pour me concurrencer et une hiérarchie sera établie au terme de la préparation. À moi de prouver au staff que je mérite la place de n°1." Mais avant cela, il y a une montée à aller chercher.