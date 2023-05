Oui, mais de base, ce n’était pas l’objectif, on se laissait deux ans pour monter. C’est seulement en début de saison, en enchaînant les victoires en Coupe et en championnat, que tout le groupe s’est prêté au jeu et qu’on a fait de la montée un véritable objectif.

La moyenne d’âge de votre effectif est assez basse, malgré l’apport de vieux briscards comme vous ou Gary Raboteur. Vous ne craignez pas de manquer d’expérience la saison prochaine ?

Non, je pense que nous avons justement un bon mix. Avec des Raboteur, Marcolongo et compagnie, les jeunes sont très bien encadrés. J’ai dans l’idée de recruter trois ou quatre joueurs aussi. Puis le football en P2 sera aussi plus adapté aux jeunes, donc je ne me fais pas trop de soucis là dessus.

Quels seront les objectifs la saison prochaine en P2 ?

La priorité à Habay, c’est de réduire l’écart entre l’équipe A, qui pourrait se hisser en D2, et l’équipe B. On essayera donc d’assurer notre maintien le plus rapidement possible et, seulement après, peut-être qu’on commencera à regarder plus haut. Décrocher un ticket pour le tour final, ce serait vraiment parfait.

Votre saison n’est pas encore finie. Il y a encore ce match à Bomal, en Coupe.

Effectivement, il y a ce long déplacement à Bomal qui nous attend. Au départ, la Coupe devait servir de préparation au championnat. On a franchi les différents écueils et remporter l’épreuve, ce serait la cerise sur le gâteau.