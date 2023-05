Delbœuf (Harre-Manhay B) espère goûter à la P1 la saison prochaine

Après une première partie de saison encourageante, les résultats n’ont pas suivi après la trêve. Deux victoires en treize matches et sept défaites consécutives pour clôturer l’exercice (dont quatre par un but d’écart), un maigre bilan que le défenseur de 19 ans n’explique pas: "Rien n’a changé dans l’équipe, les joueurs étaient les mêmes. Certains ont été en équipe A, mais nous avions aussi des joueurs qui redescendaient avec nous. Nous avons sans doute manqué d’expérience. Les gars ont presque tous entre 17 et 22 ans."

L’année prochaine, l’habitant d’Aisne (Durbuy) espère voir quelques joueurs d’expérience et de nouveaux jeunes arriver pour atteindre le milieu du tableau. À titre personnel, Jonas Delbœuf aimerait petit à petit intégrer le groupe de Ludovic Lejeune. Le défenseur a d’ailleurs profité du dernier match de championnat pour fêter sa première titularisation avec l’équipe A. Sur la saison, il a été cinq fois sur la feuille. "J’aimerais goûter à la P1, mais je sais qu’il me manque encore de l’expérience. Ludo aime bosser avec les jeunes, c’est motivant pour nous. On sent qu’il n’y a pas deux équipes à Manhay, mais un grand groupe."