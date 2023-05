Cyclisme: Emma Siegers a fait honneur à sa première sélection en équipe nationale

Emma a fait partie du quatuor retenu pour le très relevé Tour du Gévaudan Occitanie disputé en deux étapes. Un Tour dont le frère jumeau, disputé en une seule journée, a vu, par ailleurs, le succès du Norvégien Martin Tjotta en pleine bourre depuis son triomphe à l’Arden Challenge 2022.

"C’était du costaud, mais c’est vraiment le type de parcours que j’apprécie", explique celle qui fêtera ses 18 ans le 3 juin.

La première journée s’est ainsi terminée par la côte de la Croix Neuve, désormais appelée Montée Laurent Jalabert, une difficulté de 2,7 km pour une pente moyenne de 10,9%.

Face à une concurrence internationale très relevée, Emma se classe 55e et première des quatre sélectionnées. "Cela restera une expérience des plus enrichissantes. Je n’avais jamais eu la possibilité de me retrouver face à une telle opposition et sur pareil terrain. Mais c’est, évidemment, une aventure que je souhaite renouveler au plus tôt", confie la coureuse de Baloise – WB ladies depuis Londres, où elle profite d’un repos bien mérité, avant de s’attaquer à un nouveau challenge. "L’un des plus importants de ma saison, dit-elle. Ma prochaine course est fixée au 21 mai. Ce sera le Tour des Flandres. Cette course me tient d’autant plus à cœur que j’y ai chuté l’an dernier."

Cette chute ne l’avait pas empêchée de rallier Audenarde en 31e position. Cette année, elle a fini Gand-Wevelgem au 24e rang. Dans une dizaine de jours, si la scoumoune ne s’en mêle pas, Emma compte bien grignoter encore plusieurs places.