Basket: le bilan de la saison en P1, avec le coach de Musson, Bastien Delepine

Athus (2e) a été une bonne surprise. Et Saint-Hubert B, évidemment. Les Borquins avaient du potentiel, mais il faut encore parvenir à transformer le potentiel en titre. C’est ce qu’il nous a manqué à Musson. Neufchâteau C et Libramont, qui avait terminé en tête le précédent championnat, je m’attendais à mieux de leur part.

Avant la finale des play-off, vous misiez davantage sur Rulles que sur Saint-Hubert B ?

En effet. Contre nous, en demi-finale, j’avais trouvé Rulles bien en place, posé et motivé. Et avec les joueurs clés (les deux Lambert, Tinant et Lamy) qui faisaient la différence. Je pensais que les Rullots allaient pouvoir embêter Saint-Hubert. Mais les Borquins ont montré qu’ils étaient plus forts et en pleine confiance. Et les leaders de Rulles n’ont pas su tirer leur équipe vers le haut.

Quelle équipe a la meilleure défense de la série ?

Saint-Hubert B a les meilleurs chiffres. Au premier tour, j’avais trouvé les Athusiens très intéressants, avec une belle intensité défensive. Mais ils ont été moins forts derrière au deuxième tour. Et pour Saint-Hubert, c’est l’inverse.

La plus dangereuse en attaque ?

Je pense que nous, Musson, on était pas mal. Et les Borquins ont montré aussi qu’ils avaient plusieurs artilleurs. En play-off, ils marquent beaucoup et facilement, avec une grande fluidité offensive.

Votre MVP (meilleur joueur) du championnat ? Et des play-off ?

En championnat, Arnaud Chalon. Sans lui, Libramont n’est pas la même équipe. En play-off, sur les quatre matches, c’est Loïc Pirotte, sans hésiter. Il a d’ailleurs fait un excellent deuxième tour.

Vous confirmez que Musson va monter en régionale, à la place de Saint-Hubert B ?

C’est confirmé, en effet. C’est une belle opportunité à saisir, pour poursuivre le développement de nos jeunes. Et dans ce cadre-là, j’aimerais bien que notre équipe B monte de P2 en P1.

L’arrivée d’Alexis Pierre, c’était une priorité pour vous, même s’il ne jouera pas en déplacement ?

C’est une priorité pour le club, oui. Parce qu’on veut profiter de son expérience et de son niveau de jeu. Il va aider nos jeunes, les Wauters, Lanotte, Mathu et autre Chapellier, à franchir un palier.

Les joueurs d’Arlon ont décidé de rester à Arlon, malgré la descente en P1. Vous espériez en récupérer l’un ou l’autre ?

Oui. Florent Bilocq, qui vient de Musson. Et un ailier comme Yoann Bernard. Deux jeunes joueurs et deux profils qui nous intéressent. Mais je comprends leur décision. On va essayer de voir s’il n’y a pas d’autres opportunités durant ce mois de mai.

Le niveau général de la P1 va baisser la saison prochaine ?

Oui, je pense. Il y a beaucoup de bons joueurs (Chalon, Lamy, Pirotte, Tinant…) qui vont quitter la série. Plusieurs équipes seront moins fortes. Et seul Arlon va élever le niveau.

Pour le titre, ce sera le duel entre Arlon et Athus ?

En effet, ces deux équipes seront au-dessus du lot, c’est une évidence. Ce sera un beau duel. Et en outsiders, je vois Neufchâteau C et Fratin.