Rossion (Vaux-Noville): "On demande aux joueurs de patienter"

Pour rappel, l’entraîneur Pascal Jacquemin avait remis sa démission dans la foulée du dernier match, à Messancy. Il affirmait, alors, que le comité souhaitait le faire revenir sur sa décision. Ce ne sera vraisemblablement pas le cas. "Nous ne l’avons pas encore revu, avance Stany Rossion, mais nous n’allons pas courir derrière un entraîneur qui ne souhaite pas rester. Puis, après avoir terminé le championnat par un 5 sur 30, il faut peut-être changer quelque chose, même si l’entraîneur n’est certainement pas le principal responsable de ce qui nous arrive. Nous avons tous, comité compris, une part de responsabilité dans cet échec. À commencer par les joueurs, qui ont fait preuve de suffisance et n’ont jamais fait leur autocritique. Il est toujours plus facile d’engueuler son coéquipier que regarder dans son assiette. Je pense, aussi, que nous n’avons pas eu de chance. Il nous manque un point pour nous sauver et quand je me refais le film de certains matchs, je me demande comment le maintien a pu nous échapper."

Certains joueurs affirment ne plus avoir été payés depuis février. "Ce qui est vrai, mais les comptes ne sont pas encore clôturés, répond Stany Rossion. Vu ce qu’ils ont montré au deuxième tour, ils peuvent bien attendre un peu."

Pour la saison prochaine, les dirigeants novillois temporisent. "Nous ne savons pas encore si nous évoluerons en P1 ou en P2, ce qui complique évidemment les choses, avance Stany Rossion. Nous n’avons pas de réponses à donner aux joueurs actuellement, nous sommes dans l’attente."

Une relégation risque-t-elle de faire partir plusieurs joueurs ? "Je ne sais pas. Si on descend, c’est que beaucoup de joueurs n’avaient pas le niveau de la P1, donc ils ne devraient pas crouler sous les propositions à ce niveau. Et je ne pense pas que beaucoup partiront pour jouer ailleurs, en P2. Puis quand on fait descendre un club, en général, on lui doit une revanche."

Quid des joueurs qui avaient donné leur parole ? Il se dit notamment que les frères Dufrasne (Givry) pourraient finalement aller voir ailleurs. Longlier les a contactés, notamment. "Tous les joueurs ont signé une convention, rappelle Stany Rossion. Je leur demande au minimum de patienter, car on garde l’espoir de rester en P1." Vaux-Noville risque, cependant, de ne pas être fixé sur son sort avant la fin du mois du mai…