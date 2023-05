Je n’ai pas joué le match aller face aux Florentins, je n’ai joué que le retour. Mais pour moi, leur titre me semble logique. C’est un beau champion. Libin aurait aussi pu prétendre au sacre, mais la troupe de Morgan Matz a été un peu plus régulière. Mais Florenville et Libin étaient les deux plus belles équipes de la série.

Avec Cyprien Blandin dans ses rangs, le titre était pour Libin ?

Bonne question. Je pense que cela aurait pu changer pas mal de choses. Un type qui te met 38 buts en P2, c’est du jamais vu. Il a sorti Florenville du traquenard à plus d’une reprise. Blandin je le veux bien à Saint-Hubert hein !

La 2B de cette année était plus forte que celle de l’an dernier ?

Non. C’est même l’inverse pour moi. Nous avons récupéré Florenville, mais nous avons perdu Assenois et Chaumont. Et dans le bas, des équipes comme Wellin et Les Bulles, sans leur manque de respect, c’était plus faible.

Et le niveau de jeu ?

Franchement, cela allait encore. Nous, nous essayons de jouer au football, de repartir proprement de l’arrière. Sans balancer devant toutes les deux minutes. Maintenant, c’est clair que tout le monde n’a pas la même philosophie que nous. Après, des équipes comme Florenville, Libin ou Neuvillers, cela a la volonté de faire du jeu. Même si je ne cache pas que j’ai été un peu déçu de Libin samedi au tour final. Cette équipe n’a pas vraiment posé le ballon alors que cela nous aurait probablement posé bien plus de problèmes.

"Peltgen, le coach de l’année"

Saint-Hubert, c’est la surprise de la saison ?

Oui, avec Ochamps. Nous, nous avons beaucoup de jeunes qui ont très peu d’expérience. Parvenir à arriver à la cinquième place, sans payer un seul joueur, c’est quand même rare. Nous sommes dans la continuité de notre deuxième tour de l’an dernier. Même s’il faut reconnaître que nous avons eu un peu de chance dans certains matches, comme à Paliseul. Mais le travail paye.

Neuvillers avait réalisé un gros premier tour avant de se louper après l’hiver. Surpris ?

J’ai l’impression que c’est chaque année un peu la même chose du côté de Neuvillers. Après, cette équipe n’a pas un gros noyau et n’est pas épargnée par la poisse. L’annonce du départ des coaches a sans doute joué un rôle.

Qui est la déception de la saison ?

Difficile à dire. Peut-être que j’aurais imaginé Grandvoir un peu plus haut. Bercheux aussi termine assez loin des premières places. Je sais que cette équipe devait reconstruire, mais nous aurions pu les imaginer plus haut.

Les Bulles, Wellin et Rossignol descendent. Logique ?

Pour les deux premiers, oui. Ils ont vraiment vécu une saison galère. Rossignol aurait pu se sauver. Le 2/6 contre Wellin les pénalise pas mal. Mais à la place de Rossignol, cela aurait pu être Paliseul ou Corbion. Corbion a eu la chance de réaliser une grosse série au début de deuxième tour.

Si vous pouviez prendre un joueur dans chaque ligne qui prendriez-vous ?

En attaque, je ne vais pas être original en citant Cyprien Blandin. Dans la ligne médiane, vous avez du beau monde. Je pourrais citer des Bossicart ou des Villalba, mais je vais dire Baptiste Jourdan. Et derrière, j’ai bien aimé le petit Nikola Ara à Libin.

Et le coach de l’année ?

Mathieu Peltgen. Je ne le dis pas parce que c’est mon coach. Mais quand vous voyez ce qu’il fait avec des mecs qui n’avaient jamais connu la P2, qui n’ont pas eu de formation, c’est magnifique.