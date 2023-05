Oui et non. J’étais persuadé que Bleid et Nothomb avaient les deux équipes les plus solides pour le titre. Par contre, je pensais que Vance allait se mêler à la lutte. Vance, c’est notre bête noire. Ce fut encore le cas cette année, ils nous ont pris quatre points sur six. Les Vançois ont confirmé mon pronostic jusqu’à la trêve, avant de s’effondrer. Le bon parcours d’Habay-la-Vieille, Aubange et Saint-Mard est logique. Par contre, je ne m’attendais pas à voir Tontelange à pareille fête.

Est-ce que Nothomb est un champion logique ?

S’ils ont terminé à la première place, c’est qu’ils le méritent. Avec deux avants de la qualité de Gilles Mairlot et de Valentin Klein, que j’ai eu la chance d’avoir sous mes ordres à Virton, ils ont deux gars très forts à la pointe de leur attaque. Le fait d’évoluer sur synthétique est aussi un avantage incontestable, même si c’est une arme à double tranchant quand il faut évoluer à l’extérieur sur des champs de patate et dans la boue. Les joueurs techniques ont tendance à y perdre leur football.

Bleid a évolué comme leader pendant 90% de la compétition, avant de patauger et de se faire coiffer par Nothomb dans la dernière ligne droite. Comment expliquez-vous cela ?

Quand une équipe est en tête, elle est attendue chaque semaine par son adversaire qui se défonce pour réaliser un exploit. Peut-être que les Pânis ont cru un peu trop vite que rien ne pouvait leur arriver. Pression, excès de confiance, on ne saura jamais. Ils sont dans le tour final, mais il faut gagner quatre ou cinq finales pour savourer une montée en P1. Je m'entends bien avec Kamel Bouzoubaa, on s’échange souvent des renseignements sur les autres équipes. C’est un personnage haut en couleur, qui est capable de sublimer ses joueurs. Avec les transferts qu’il annonce, Bleid sera bien armé en P1 ou un fameux client en P2.

Quatre équipes sont mal embarquées pour la descente. Arlon B et Châtillon évolueront en P3 à coup sûr, cela sent fameusement le roussi pour Martelange et Tintifontaine. Est-ce conforme à la valeur de ces équipes ?

Ce n’est pas une énorme surprise. Je pense cependant qu’Arlon B avait suffisamment de jeunes de talent que pour se maintenir. Il leur aurait fallu deux ou trois joueurs d’expérience pour encadrer les jeunes. Pour le club, c’est une cata pour la progression de leurs jeunes. Par contre, la montée d’Habay B en P2, c’est du pain béni pour le club de Samuel Petit. À Meix, le maintien en P2 a été facilité par des gars d’expérience comme Bertin, Halluent ou Bitaine. Les maintiens de notre équipe A en D3 et de notre équipe B en P2 étaient les objectifs et ils sont atteints. Je suis même persuadé qu’avec un peu plus de stabilité dans mon effectif, le revers de la médaille des équipes B, nous aurions pu viser le tour final en P2.

Individuellement, quels sont les joueurs qui vous ont marqués ?

Si je dois ne prendre qu’un seul joueur dans mon équipe, je vais piquer Mamadou Faye à Kamel Bouzoubaa. Ce qu’il fait à 46 ans, c’est dingue. J’apprécie des joueurs, qui, comme lui, ont un impact sur le jeu, mais aussi sur leurs équipiers de par leur personnalité. Je pense à des gars comme Brolet, Reichling, Thomas Day ou encore François Reyter d’Habay.

Quel est votre pronostic pour le dernier match du tour final entre Bleid et Habay-la-Vieille ?

Je pensais que Saint-Mard s’imposerait contre les Habaysiens. À nouveau, je les vois s’incliner contre Bleid, même s’ils n’ont rien à perdre. Mais comme, je me suis trompé une fois…