45 ans déjà pour les stages Rossignon à Arlon

Alors qu’ils filent vers leur demi-siècle, les stages Michel Rossignon, à Arlon, rencontrent toujours le même succès. Ces stages créés par l’ancien président du Comité provincial en sont désormais à leur 45e année et c’est toujours la même passion qui réunit petits et grands autour des thèmes individuels ou collectifs, autour des tournois et des concours du jeune footballeur. Toujours la même passion pour améliorer les qualités techniques du jeune gardien de but. Durant la première semaine des vacances de printemps, dans les installations de la Cova, ce sont 130 stagiaires, encadrés par des entraîneurs diplômés, qui ont pris part à cette nouvelle session. La prochaine est prévue du 07 au 11 août. Tous les renseignements sur www.stages-rossignon.be.