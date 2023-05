La rencontre s’est disputée sur le terrain de Villance, les autorités communales n’autorisant pas que la rencontre se dispute à Ochamps en raison du carnaval. Les Ochamptois ont reproché à Tellin d’avoir refusé de déplacer la rencontre au vendredi ou au samedi, malgré l’accord de Carlsbourg. Du côté rouge et noir, on se défend en expliquant que quatre joueurs, dont le gardien et le capitaine, n’auraient pas pu jouer.

Sur le terrain, Tellin s’est montré supérieur malgré une infériorité numérique de 35 minutes, Gillain prenant un second bristol jaune en début de deuxième période. Ce même Gillain avait auparavant trouvé le chemin des filets, Bihain se chargeant des deux autres buts.

Un succès face à Bouillon B dimanche prochain offrira le titre aux Tellinois.

Carlsbourg 4 – Bouillon B 1

François Dambly procède à quelques modifications dans son onze par rapport au match de mercredi. Il peut toutefois compter sur Lucas Rézette, qui met les siens aux commandes dès la 7e minute. À la demi-heure, Fall trompe son propre gardien. Le duel à distance avec Tellin se poursuit. Rézette inscrit son second but personnel à l’heure de jeu. Carlsbourg fait tourner. Lemaire sort du banc et fait 4-0 avant que Martin ne sauve l’honneur dans les dix dernières minutes.

Orgeo B 4 – Petitvoir 0

Beaucoup d’éléments manquent à l’appel à Petitvoir, qui s’incline face à une formation orgeotoise qui aura fait la différence après le repos. Leitz ouvre le score dès la reprise (1-0, 47'). À l’heure de jeu, Frésing, monté à la mi-temps, double la mise, imité immédiatement par Renauld. À 3-0, il n’y a plus match et Pierson scelle le score à 4-0 juste avant le dernier quart d’heure.

Warmifontaine 1 – Libramont B 3

Les Mauves ont dû attendre le dernier quart d’heure pour faire la différence, dans une rencontre qu’ils ont plutôt bien commencée, avec l’aide de Pêche, qui trompe son propre gardien dès la 8’ (0-1). Azzaoui remet toutefois les deux équipes à égalité à la demi-heure. Regaert libérera Libramont à la 77’ avant que le remplaçant Maxence Roosens ne plie la rencontre à cinq minutes du terme.

Sainte-Marie Wid. 1 – Bras 4

"La victoire est méritée, mais je dois remercier mon gardien, Thomas Wuidart, pour ses arrêts en première période", reconnaît Matthieu Guiot, le coach de Bras.

Jérôme Hotton continue son mano a mano avec Tene Talla en tête du classement des buteurs en inscrivant son 24e but pour les Bleus. Jeffrey Quevrin, à deux reprises, et Émilien Borcy inscriront les trois autres buts des Brôtis. Arnaud Lays sauvera l’honneur des visités, qui subissent une défaite trop sévère au vu de la physionomie du match.

Saint-Pierre 1 – Namoussart 4

"Un jour sans !", reconnaissait lucidement Alain Scius, le vice-président de Saint-Pierre. En 6 minutes, Namoussart a fait le plus dur, par Maury puis Tene Talla. Saint-Pierre domine territorialement, mais le futur Bertrigeois Gaëtan Moraux plante un troisième avant la demi-heure de jeu. La seconde période sera du même acabit. Saint-Pierre a le ballon, mais sur un contre, Vaillant détourne un centre dans ses filets (0-4). Pierson sauvera l’honneur local dans le dernier quart d’heure.

Neuvillers B 2 – Bertrix 5

Bertrix assure sa place dans le top 6 au prix d’une seconde période bien maîtrisée. Neuvillers mène en effet 2-1 au repos. Après la pause, J. Picard remet les deux équipes à égalité, puis les Rouge et Bleu déroulent. Bouqueau (2), J. Picard (2) et Mbia sont les buteurs visiteurs. Otjacques et A. Picard avaient mis Neuvillers aux commandes.

Haut-Fays 2 – Libin B 0

Les Orangés se sont repris après la défaite subie durant la semaine face au même adversaire. Ils signent par la même occasion leur toute première clean sheet de la saison. Szapiel sur penalty et Gerlache se sont mués en buteurs du jour.