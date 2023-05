Un coup de casque de Kadiluako puis un autre de Henrot font mouche (2-0, 25’). Sampont fait 3-0 deux minutes plus tard et s’offre un doublé après le repos (52’). Henrot l’imite d’une splendide frappe (64'). Graff puis Mugabo par deux fois salent l’addition pour le départ à la retraite de leur coach Fabrice Bergmann.

Messancy B 2 Halanzy 1

Malgré la victoire, Omar Berkane, le capitaine des Messancéens, était déçu: "Il nous fallait les trois points pour avoir encore une chance de monter. On se méfiait de Halanzy qui finissait la saison en boulet de canon. Ils jouent bien au foot. C’est frustrant de rater la P2 pour un point." Habay B (en série B) sera en effet le 4e meilleur deuxième de P3. Grandjean ouvre le score (1-0, 28’). Sonko profite d’une erreur défensive pour égaliser (35’). Après la pause, les Messancéens poussent tant et plus pour décrocher les trois points et ceux-ci tombent à un quart d’heure du terme grâce à Aprilante (2-1).

Athus 7 Autelbas 4

Raphaël Muller, le T1 des Métallos, ne tarissait pas d’éloges sur ses ouailles: "On était au-dessus. On loupe énormément d’occasions. On inscrit des beaux buts, bien construits. Je suis fier de mes joueurs et du jeu qu’ils développent." Muric cueille pourtant les Athusiens à froid, mais Afif réplique directement (4’). Dell répond (1-2, 8’) puis Afif signe deux buts de plus (3-2). Braun égalise avant le café (3-3). Dès la reprise, Afif frappe encore, en guise de cadeau avant son départ vers Messancy (4-3). Un doublé de Da Silva et un but de Loth salent l’addition que Muric atténue en toute fin de partie.

Waltzing 9 Saint-Mard B 1

Toufik Ifkar, le coach des Oranges était content de finir sur le podium: "On est bien entré dans le match. Vu qu’ils n’étaient qu’onze en face, j’avais demandé de les saisir à la gorge." Criqueliere exploite une phase arrêtée (1-0). Lecoq double la mise (28’). Après le café, il n’y en a plus que pour les Oranges. Criqueliere signe ainsi un quadruplé et Clabout un doublé. Demoulin et Godfurnon inscrivent également un but. Dans les arrêts de jeu, Barbier profite d’une approximation de Feller pour sauver l’honneur des Bleus.

Rachecourt 0 Ethe B 3

Malgré la grosse domination des Cassidjes, il faut attendre la 44’ pour voir Pacolli faire 0-1. Auparavant, deux buts visiteurs avaient été annulés pour des hors-jeu peu évidents. Lefèvre a l’occasion d’égaliser, mais bute sur Rodrigues. À 20 minutes du terme, E. Gustin double la mise (0-2). Sur la ligne de but, Lambert bloque un ballon de la main et laisse les Rachecourtois disputer le dernier quart d’heure à dix. Tinant botte le penalty au-dessus. Sylvain Delmelle, le président des Cassidjes, participe à la fête en disputant les cinq dernières minutes durant lesquelles E. Gustin signe un doublé (0-3).

Tontelange B 6 Meix-le-Tige 1

Lucas Thiry, le coach des Spurs était déçu de cette dernière: "C’était compliqué de prendre ce dernier match au sérieux face à 9 joueurs adverses." Un doublé de Delrue et un but de Villers portent le score à 3-0 au repos. À 28 minutes du terme, Gruslin reçoit un second bristol et laisse ses partenaires à 8. Cela n’empêche pas Nicolas dans la foulée d’ajuster un joli lob des 35 m (1-3). Gravier réalise ensuite le coup du chapeau (6-1).

Toernich 9 Aubange B 2

Les Aubangeois, déforcés, n’ont pas eu voix au chapitre face aux champions qui évoluaient exceptionnellement à Toernich et non à la Spetz. Un doublé de Goedert et des buts d’A. Muller, L. Muller et Chainnieaux donnent au score une allure de forfait avant la demi-heure. Cardoso atténue l’écart avant le repos (5-1, 39’). Après le repos, Goedert s’offre un quadruplé et Buffin y va également de son but personnel. Renard réduit l’écart de l’autre côté. Dans les derniers instants, Damien, 17 ans, le plus jeune affilié des Rouges signe un beau but (9-2).