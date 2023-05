L’AC Dampicourt n’a pu éviter la dernière place des interclubs

Les ACDistes, eux, devaient composer sans leurs pointures justement, comme Julien Watrin (qui revient de blessure), Juliette Thomas et Victoria Rausch. Et d’autres éléments, blessés ou pas, manquaient aussi à l’appel, comme Justin Mahieu, Nicolas Navet, Ine Calujek ou encore Edwin Schöler.

Les Gaumais n’ont dès lors pu éviter la 8e et dernière place et accompagneront l’an prochain, en First League, le FC Liégeois qui, privé de sa star Nafi Thiam, actuellement en Afrique du Sud, finit juste devant les Rouge et Blanc. "On n’a rien à reprocher aux athlètes présents car ils ont quasiment tous couru au niveau où on les attendait, commente Éric Louis, responsable de la sélection dampicourtoise. Si on avait pu compter sur tous nos meilleurs éléments, nous aurions pu grappiller une ou deux places en effet, mais il faut admettre que le niveau de ces interclubs nouvelle mouture était sacrément relevé."

On notait par exemple la présence d’un champion chilien et d’un champion norvégien parmi les engagés (chaque club ayant la possibilité d’aligner trois étrangers).

Lalot et Hustin montent avec Seraing

Au terme de cette journée, c’est l’Excelsior Bruxelles qui s’est imposé, notamment grâce aux performances d’Anne Zagré sur 100 haies et 4 x 100 m. Le club bruxellois, vainqueur en dames l’an passé, a devancé Louvain et le Lyra qui avait remporté le match masculin en 2022.

On notera qu’à l’échelon inférieur, en First League, c’est Seraing, avec les ex-Dampicourtois Elsa Lalot et Valère Hustin dans ses rangs, qui a dominé les débats, précédant Herentals. Les deux clubs rejoindront donc la Super League. Valère Hustin a pris la 2e place du 3 000 steeple.

VITE DIT

Legendre se rapproche des YEOF Sur 800 m, Enzo Legendre, qui avait pulvérisé son record il y a quelques jours, l’a de nouveau amélioré hier, en courant en 1.53.74, un chrono qui l'amène à la 6e place du ranking européen chez les scolaires. Le Dampicourtois se rapproche ainsi du minimum pour les YEOF, les Jeux européens de la jeunesse (1.52.13), qui se dérouleront cet été à Maribor, en Slovénie.

Le duel des "Bo-Bo" On a couru en famille sur le relais 4 x 400 mixte. Dans l’équipe d’Essenbeek-Halle, on trouvait en effet Dylan et Kevin Borlée, ainsi que la compagne de ce dernier, Camille Laus (ils ont d’ailleurs pulvérisé le record de Belgique au passage). Dans les rangs dampicourtois, Simon Bosseler était associé à sa sœur Laura.

Lise Braux s’en rapproche Si elle avait franchi 1,71 m en hauteur avant l’arrivée du Covid, Lise Braux n’était plus parvenue à approcher cette hauteur depuis lors, se "contentant" de franchir 1,65 m l’an passé. Hier, elle a réussi à sauter 1,66 m et pris du même coup la 2e place du concours.

Philippe Lahure a marqué l'histoire du sprint provincial

Peu avant le début de ces interclubs, on a appris le décès de Philippe Lahure, emporté par la maladie à 64 ans. Cet ancien sprinteur de l’ACD avait battu, à 22 ans, le record provincial du 200 m (21.9 en manuel, soit 22.14 électronique) avant d’être égalé bien plus tard par Frank Trinteler puis dépassé par Antoine Gillet et Julien Watrin. Réputé pour sa gentillesse et son amour de la nature, cet ancien conducteur de train, originaire de Ruette, avait aussi couru le 100 m en 10.7. Sans être pourtant un grand assidu de l’entraînement. Il avait aussi porté les couleurs de l’Excelsior Virton chez les jeunes.