Les Gaulois terminent la saison avec cinq victoires en six matches et terminent 5es. "On est à notre place, avance l’adjoint oppagnois Michel Bonjean, qui estime qu’un partage contre les Manhaydois n’aurait pas été illogique. La première mi-temps était équilibrée. Dehard a ouvert le score dès la reprise (0-1) et nous avons poussé ensuite." D’une frappe croisée, Palmers rétablit l’égalité avant que le centre-tir de Nys à un quart d’une du terme ne trouve la lucarne (2-1).

Odeigne 3 – Mormont B 1

Une rencontre tendue où Odeigne a fini par émerger après être passé à travers la première demi-heure. Gregoire profite de cette fébrilité dès la 5', mais Censier, d’une volée, et Spruytte, parti dans le dos de la défense, mettent les joueurs locaux aux commandes juste avant la pause (2-1). Avant l’heure de jeu, l’exclusion de Bajza pour abus de cartons jaunes suivie par une frappe de 40 m de Camara tue les espoirs mormontois (3-1).

Houmart 0 – Roy B 2

Une rencontre agréable dans le bas de tableau. Les Houmartois ont craqué en toute fin de partie. "Le match était équilibré, même si nous avons eu plus d’occasions franches", résume le capitaine roligri du soir, Damien Gauthier. Dans les dernières minutes, Jaumin et Grognard ont fait le nécessaire (0-2).

Heyd 16 – Bande 0

Les Heydois ont fêté l’accession à la P2 de la meilleure des manières. Ils passent la barre symbolique des 100 buts en championnat. Satisfaction aussi pour Bande, qui est arrivé au bout du championnat sans déclarer un forfait général. Ils ont joué ce dernier match à dix. Les buteurs: Cambron (5) Petitjean (4), Schmit (3), Fagnoul (2), Collin et Wellens.

Vecmont 1 – Bomal 6

Les Vecmontois réussissent leur premier quart d’heure et mènent grâce à Techy (1-0). Bomal prend ensuite le jeu à son compte et reverse la partie avant la pause (1-2). Après la mi-temps, les joueurs locaux n’y sont plus et les Rouges déroulent (1-6). Renard, Bollette et Ponthir signent chacun un doublé. Bomal fixe donc sa quatrième place au tableau.

Champlon 2 – Bourdon 1

Malgré de nombreux absents, Nderim Mustafaj, aligné en défense centrale, a été surpris du niveau affiché par ses Bourdonnais: "Nous avons dominé une partie de la rencontre et avons eu cinq occasions franches. De plus, leurs deux buts sont entachés d’un hors-jeu. Mais ce n’est pas le plus important, nous avons été bien reçus et félicités par Champlon." Les champions ont ouvert le score par Vanlinthout (0-1) dès le quart d’heure. Après les citrons, Cornette et Ravaux ont donné l’avantage aux Rossoneri qui termine 3es du championnat (2-1).

Rendeux 16 – Nassogne B 1

Ils n’étaient que huit Nassognards pour ce déplacement à Rendeux. Les Rendeusiens terminent la saison sur un succès, un mois après le dernier. Pour sa dernière sous la tunique bleue, Anthony Ivaldi a planté sept buts. Delhasse (2), Gjoni (2), Puerta Lopez, Miny, Mathieu et Mignon complètent le tableau. Deminne a réduit l’écart à 13-0.