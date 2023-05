"Il y avait un écart entre les deux équipes. Avec les éléments qu’il me manquait, on n’a pas pu rivaliser" indique Ludovic Sosnowski, T1 visiteur. En première, le champion ne laisse rien à son hôte et mène 3-0 grâce à Pierson et un doublé de Tulpin. Au second acte, les visiteurs reviennent via Corchete, mais dans la dernière demi-heure, Molitor, Gutknecht, Colas et Tulpin (qui s’offrira un quadruplé) alourdiront le score.

Sainte-Cécile 2 – Assenois B 2

Sainte-Cécile met fin à une série de neuf matchs sans prendre le moindre point. Les Céciliens sont même passés près de la victoire puisqu’ils ont mené à deux reprises, via Dupont et Dedonder. Warny puis Jacques, en fin de match, répliqueront pour une équipe d’Assenois accrocheuse. "Nos jeunes n’ont rien lâché et auraient pu repartir avec les trois points", déclare J.-C. Koenig, T1 d’Assenois.

Villers/Orval 2 – Étalle 0

Villers à su réagir par rapport à son non-match de la semaine passée en empochant. La logique du classement a été respectée puisque Villers s’est imposé suite aux réalisations de Simon et de Debart.

Muno 1 – Léglise 3

C’est Léglise qui terminera donc dans le top 4 avec cette victoire sur Muno. Si les locaux dominent le début de rencontre, les visiteurs ouvrent la marque par Wynandt au premier acte (0-1). Dès l’entame de la seconde période, Massut fait le break avant que Pierret n’offre trois longueurs d’avance aux visiteurs. Muno réduira le score via Salpetier, qui manquera également un penalty en fin de rencontre.

Habay-la-Vieille B 1 – Fouches 5

"On termine la saison de la plus belle des manières et je tiens une nouvelle fois à féliciter tous les jeunes qui sont venus en cette fin de saison", déclare, ravi, Nicolas Michaux, T1 de Fouches. Une victoire avec la manière, dans laquelle Marino s’offre le doublé. Ernest, Mathay et un défenseur adverse contre son camp compléteront l’addition. Habay avait pourtant ouvert le score dès l’entame de match, via un autre auto-goal, signé Zucaro.

Gérouvile 1 – Habay-la-Neuve B 3

Gérouville aura fait douter les futurs montants durant une bonne partie de la première mi-temps, mais l’exclusion de Noël, va faciliter les choses à ces derniers. L’entraîneur-joueur Jonathan Michaux montrera l’exemple en ouvrant le score. Malgré son infériorité numérique, Gérouville fait encore jeu égal, mais avec ses renforts de l’équipe A, Habay fera la différence grâce aux réalisations de Molnar et Lepère. Grâce à cette victoire Habay finit dans les meilleurs deuxièmes de P3 et évoluera un échelon plus haut la saison prochaine.

Marbehan 0 – Nothomb B 2

Nothomb aura tout donné en cette fin de saison, espérant le faux pas d’Habay pour finir deuxième. Les hommes de Jean-Claude Mayon auront fait le job avec cette victoire contre Marbehan. Les deux buts de Lambin permettent aux Nothombois de terminer sur la troisième marche du podium.