Les hommes de Qunetin Faymonville n’ont pourtant pas montré qu’ils étaient touchés durant cette partie où Beaujean et Bodson ont débuté sur le banc alors que Rensonnet et Vissers occupaient les côtés d’une défense à 5.

Mais ils sont tombés sur une formation d’Ethe où la patte de Reichling, l’abattage de Woillard, le réalisme de Joachim et les arrêts de Leyder ont largement contribué à la qualification.

Loagn Reichling a marqué le premier but avant de déposer le ballon sur la tête de Joachim sur le but victorieux. L’ancien Virtonais, lui, a été discret dans le jeu, mais ses deux réalisations, de la tête, sont décisives. Jean-François Woillard a arpenté le côté droit avec brio, son assist est la récompense de tous ses efforts alors que Michaël Leyder a sauvé quelques ballons chauds, profitant aussi de la maladresse d’un Boulangé qui aurait pu tuer la rencontre juste après le 2-1.

"N’oublions pas que Louis Burton a aussi l’occasion de marquer juste avant le but d’Ethe, note Quentin Faymonville, le coach de Sart. Nous avons été consistants, je ne pense pas qu’on méritait de perdre, nous avons mieux joué que la semaine dernière. Nous étions en fracture morale la semaine dernière, nous passons en coma cette fois avec une deuxième claque en huit jours. Mais on aurait pu s’écrouler et il y a du positif à retenir." La saison de Sart est terminée, avec des regrets cocnernant son issue, mais en concluant cette campagne avec cinq rencontres sans succès, les Verts ont loupé le coche et la montée. Ils ont néanmoins marqué la série avec leur jeu direct, une organisation huilée et leurs quelques artistes comme Murtezi ou Memeti qui a peu brillé samedi soir.

Les Cassidjes, en effectif réduit, ont gagné le droit d’encore rêver à la montée en D3 et se déplaceront à Gouvy dimanche prochain. Sans Lenoir, exclu en début de deuxième prolongation. Et malgré le manque de solutions et une infériorité numérique, les troupes de Sébastien Cognart ont émergé, preuve de la qualité d’un groupe réduit, mais de qualité.

SART : Prince 6, Rensonnet 5 (69’, Beaujean), Tilkin 6, Skoba 7 (105’, Barbette), Mehmeti 6, L. Burton 6, Murtezi 7, Memeti 6, Jacquet 6, Boulangé 6, Vissers 6 (69’, Bodson).

ETHE: Leyder 7, Saint-Mard 6, Neetens 6, Coopmans 6, Joachim 7 (105’, Breda), Reichling 7, Orlando 6, Masson 6 (89’, Arend), Woillard 8, Lenoir 6, Petit 6.

Cartes jaunes : Orlando, Mehmeti, Reichling, Beaujean, Neetens.

Carte rouge : Lenoir (104’, 2CJ).

Arbitre : M. Rode.

Assistance : 150.

Buts: Reichling (38’, 0-1), Murtezi (49’, 1-1 sur pen.), Boulangé (54’, 2-1), Joachim (63’, 2-2), Joachim (110’, 2-3).

38’, Reichling botte un coup franc en force qui trompe Prince (0-1).

49’, Orlando accroche Memeti dans la surface. Murtezi convertit le penalty (1-1).

54’, Boulangé profite d’une absence dans la défense d’Ethe et profite d’un contre heureux pour placer au fond (2-1).

60’, Woillard centre pour la tête de Coopmans qui termine sur la barre.

63’, Woillard remet le couvert et sert idéalement Joachim qui saute plus haut que tout le monde avant de marquer (2-2).

105’, tackle trop appuyé de Lenoir qui écope d’un second carton.

110’, corner de Reichling pour la tête de Joachim (2-3).

Jérémy RODE